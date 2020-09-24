Женщина случайно испугала дочку. Девочка подумала, что кто-то лезет в их дом

Девочка перед сном прибежала к маме и испуганно сказала, что кто-то пытается влезть в их дом через окно. Оказалось, что женщина невольно стала автором розыгрыша.

Как рассказала Шарки Диксон на своей странице в Facebook, 22 сентября она готовилась ко сну, когда к ней в комнату вбежала дочь Луна. Девочка побледнела от страха и дрожала. 35-летняя женщина начала успокаивать ребёнка и спросила, что случилось.