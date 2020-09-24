Женщина случайно испугала дочку. Девочка подумала, что кто-то лезет в их дом
Девочка перед сном прибежала к маме и испуганно сказала, что кто-то пытается влезть в их дом через окно. Оказалось, что женщина невольно стала автором розыгрыша.
Как рассказала Шарки Диксон на своей странице в Facebook, 22 сентября она готовилась ко сну, когда к ней в комнату вбежала дочь Луна. Девочка побледнела от страха и дрожала. 35-летняя женщина начала успокаивать ребёнка и спросила, что случилось.
Фото: facebook.com/sharkydee
Луна ответила, что к ним в дом кто-то лезет. Проникновение пытаются совершить через окно ванной комнаты. Теперь страшно стало уже и самой Диксон, но поскольку Шарки была старшей, с подобного рода опасностями должна разбираться она.
Фото: facebook.com/sharkydee
Женщина примчалась в ванную, включила свет и увидела… перчатки. Диксон поняла, что за вора её дочь приняла перчатки для пилинга, которые женщина надела на ручки открытых окон. Поняв, что никакой опасности нет, Шарки рассмеялась, а потом посоветовала другим никогда не повторять её ошибку.
Фото: facebook.com/sharkydee
Недавно мы рассказывали про другой пугающий случай, который закончился смехом. Девушка увидела в окне странную голову и подумала, что это призрак (подробнее здесь).