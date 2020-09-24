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Женщина случайно испугала дочку. Девочка подумала, что кто-то лезет в их дом

24 сентября 2020 07:23
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Девочка перед сном прибежала к маме и испуганно сказала, что кто-то пытается влезть в их дом через окно. Оказалось, что женщина невольно стала автором розыгрыша.

Как рассказала Шарки Диксон на своей странице в Facebook, 22 сентября она готовилась ко сну, когда к ней в комнату вбежала дочь Луна. Девочка побледнела от страха и дрожала. 35-летняя женщина начала успокаивать ребёнка и спросила, что случилось.

Женщина случайно испугала дочку. Девочка подумала, что кто-то лезет в их дом -1

Фото: facebook.com/sharkydee 

Луна ответила, что к ним в дом кто-то лезет. Проникновение пытаются совершить через окно ванной комнаты. Теперь страшно стало уже и самой Диксон, но поскольку Шарки была старшей, с подобного рода опасностями должна разбираться она.

Женщина случайно испугала дочку. Девочка подумала, что кто-то лезет в их дом -4

Фото: facebook.com/sharkydee 

Женщина примчалась в ванную, включила свет и увидела… перчатки. Диксон поняла, что за вора её дочь приняла перчатки для пилинга, которые женщина надела на ручки открытых окон. Поняв, что никакой опасности нет, Шарки рассмеялась, а потом посоветовала другим никогда не повторять её ошибку.

Женщина случайно испугала дочку. Девочка подумала, что кто-то лезет в их дом -7

Фото: facebook.com/sharkydee 

Недавно мы рассказывали про другой пугающий случай, который закончился смехом. Девушка увидела в окне странную голову и подумала, что это призрак (подробнее здесь).

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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