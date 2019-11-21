Невеста отменила свадьбу накануне церемонии. Виной всему мальчишник и честность жениха

Пара отменила свадьбу прямо перед церемонией. Девушка по имени Габби знала, что что-то пошло не так, когда ее жених Луи вернулся домой с мальчишника.

По информации The Sun, он проводил его на Ибице. После вечеринки оказалось, что Луи изменил невесте.

Габби пришлось отменить свадьбу своей мечты незадолго до церемонии, потерять много денег и рассказать семье о предательстве.

«Я всегда думала, что это случится с другими девушками, а не со мной. Я был унижена, убита горем и шокирована».

Семья поддержала девушку в ее решении – они были очень злы на жениха.

Габби и Луи начали встречаться в 2016 году. Их отношения были крепкими. Пара уже планировала свадьбу, когда выбрала даты девичника и мальчишника. Луи поехал на Ибицу с шестью приятелями. Габби признается, что доверяла ему и верила, что он не совершит глупость, но знала, что он любит вечеринки. Луи звонил каждый день и признавался девушке в любви.