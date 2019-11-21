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Невеста отменила свадьбу накануне церемонии. Виной всему мальчишник и честность жениха

21 ноября 2019 13:13
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Пара отменила свадьбу прямо перед церемонией. Девушка по имени Габби знала, что что-то пошло не так, когда ее жених Луи вернулся домой с мальчишника. 

По информации The Sun, он проводил его на Ибице. После вечеринки оказалось, что Луи изменил невесте. 

Габби пришлось отменить свадьбу своей мечты незадолго до церемонии, потерять много денег и рассказать семье о предательстве. 

«Я всегда думала, что это случится с другими девушками, а не со мной. Я был унижена, убита горем и шокирована». 

Семья поддержала девушку в ее решении – они были очень злы на жениха. 

Габби и Луи начали встречаться в 2016 году. Их отношения были крепкими. Пара уже планировала свадьбу, когда выбрала даты девичника и мальчишника. Луи поехал на Ибицу с шестью приятелями. Габби признается, что доверяла ему и верила, что он не совершит глупость, но знала, что он любит вечеринки. Луи звонил каждый день и признавался девушке в любви. 

Невеста отменила свадьбу накануне церемонии. Виной всему мальчишник и честность жениха-1

Фото: thesun.co.uk 

Но когда Луи вернулся домой, то он вел себя отстраненно и немного странно – был разбит и без настроения. 

Спустя две недели жених признался, что изменил невесте. Габби подумала, что это шутка, но когда увидела сожаление в глазах любимого, то ее сердце рухнуло. 

Девушка признается, что она начала кричать, порвала все свадебные журналы и приняла решение. 

«Я любила его, но знала, что если дам Луи еще один шанс, то вся моя семейная жизнь будет проведена в страхе от того, что он снова обманет меня». 

Я позвонила его друзьям, которые были на мальчишнике. Они сказали, что все знают и сами посоветовали сказать мне правду. 

Спустя долгое время пара встретилась. Луи извинился и сказал, что они могут быть друзьями. Габби простила его, но теперь у пары только приятельские отношения. 

«Я поняла, что он сделал невероятно смелый поступок. Он мог бы скрыть это от меня, и весь наш брак был бы ложью. Надеюсь, что он научился на своих ошибках». 

Пара сделала необычные обручальные кольца, но они не понравились свекрови. Она решила действовать (читать далее).  

# Свадьба # калейдоскоп

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