Невеста отменила свадьбу накануне церемонии. Виной всему мальчишник и честность жениха

Пара отменила свадьбу прямо перед церемонией. Девушка по имени Габби знала, что что-то пошло не так, когда ее жених Луи вернулся домой с мальчишника.
По информации The Sun, он проводил его на Ибице. После вечеринки оказалось, что Луи изменил невесте.
Габби пришлось отменить свадьбу своей мечты незадолго до церемонии, потерять много денег и рассказать семье о предательстве.
«Я всегда думала, что это случится с другими девушками, а не со мной. Я был унижена, убита горем и шокирована».
Семья поддержала девушку в ее решении – они были очень злы на жениха.
Габби и Луи начали встречаться в 2016 году. Их отношения были крепкими. Пара уже планировала свадьбу, когда выбрала даты девичника и мальчишника. Луи поехал на Ибицу с шестью приятелями. Габби признается, что доверяла ему и верила, что он не совершит глупость, но знала, что он любит вечеринки. Луи звонил каждый день и признавался девушке в любви.
Но когда Луи вернулся домой, то он вел себя отстраненно и немного странно – был разбит и без настроения.
Спустя две недели жених признался, что изменил невесте. Габби подумала, что это шутка, но когда увидела сожаление в глазах любимого, то ее сердце рухнуло.
Девушка признается, что она начала кричать, порвала все свадебные журналы и приняла решение.
«Я любила его, но знала, что если дам Луи еще один шанс, то вся моя семейная жизнь будет проведена в страхе от того, что он снова обманет меня».
Я позвонила его друзьям, которые были на мальчишнике. Они сказали, что все знают и сами посоветовали сказать мне правду.
Спустя долгое время пара встретилась. Луи извинился и сказал, что они могут быть друзьями. Габби простила его, но теперь у пары только приятельские отношения.
«Я поняла, что он сделал невероятно смелый поступок. Он мог бы скрыть это от меня, и весь наш брак был бы ложью. Надеюсь, что он научился на своих ошибках».
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