Парень написал 247 девушкам по имени Николь, чтобы найти ту, с которой познакомился в баре

Новости Канады. Карлос Зенита, первокурсник из университета Калгари по уши влюбился в девушку по имени Николь, которую он встретил в баре.

По информации New York Post, перед тем, как покинуть бар, они обменялись номерами, однако Николь дала ему неправильный номер. Вместо того, чтобы прекратить поиски девушки, Карлос использовал справочник, чтобы написать на почту 247 девушкам с именем Николь и найти ту самую.

Сообщение молодого человека выглядело так: «Мы познакомились вчера в баре, и ты дала мне неправильный номер. Ты из Голландии и считаешь Ницше депрессивным».

И хотя Николь, которую он пытался найти, не получила это сообщение, некоторые из девушек загрузили скриншоты полученного сообщения в социальных сетях с хэштегом #NicoleFromLastNight.

Николетта Райли, одна из получивших сообщение, назвала его «гениальным».

Николетта Райли:

Люди говорили, что мы должны основать клуб и собраться вместе, и я написала: «Я думаю, что это самая крутая история основания клуба».