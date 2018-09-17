Парень написал 247 девушкам по имени Николь, чтобы найти ту, с которой познакомился в баре

Новости Канады. Карлос Зенита, первокурсник из университета Калгари по уши влюбился в девушку по имени Николь, которую он встретил в баре.
По информации New York Post, перед тем, как покинуть бар, они обменялись номерами, однако Николь дала ему неправильный номер. Вместо того, чтобы прекратить поиски девушки, Карлос использовал справочник, чтобы написать на почту 247 девушкам с именем Николь и найти ту самую.
Сообщение молодого человека выглядело так: «Мы познакомились вчера в баре, и ты дала мне неправильный номер. Ты из Голландии и считаешь Ницше депрессивным».
И хотя Николь, которую он пытался найти, не получила это сообщение, некоторые из девушек загрузили скриншоты полученного сообщения в социальных сетях с хэштегом #NicoleFromLastNight.
Николетта Райли, одна из получивших сообщение, назвала его «гениальным».
Николетта Райли:
Люди говорили, что мы должны основать клуб и собраться вместе, и я написала: «Я думаю, что это самая крутая история основания клуба».
Фото: twitter.com/nicolekr19
Все закончилось тем, что девушки создали группу в Facebook под названием «Nicoles From Last Night», в которой теперь насчитывается более 90 участников.
«Мы все с разных факультетов: от права до медицины и астрофизики, но мы рады быть частью этого сообщества и общаться по разным вопросам», – сказала Райли.
Николь, которую пытался найти Зетина, не получила сообщение, потому что она студентка по обмену и у нее нет университетской почты. Однако она наткнулась на группу в Facebook, где девушки помогли ей связаться с парнем.
«Она была в Канаде около недели, поэтому случайно дала ему неправильный номер. Она не до конца понимала систему канадских номеров телефонов», - сказала одна из девушек. «Я думаю, что они встретятся, но вся эта ситуация получила такой резонанс, что, мне кажется, что Николь немного шокирована».
Настоящая Николь планирует встретиться с остальными девушками во время групповой поездки за город.
«Мы действительно с нетерпением ждем встречи с ней и ее участия в нашем сообществе», – сказала Райли. «Мы надеемся, что будем встречаться каждый месяц».
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