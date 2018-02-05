Можно ли встретить свою вторую половинку в интернете? Две реальные счастливые истории знакомств в Сети

Компьютер, мышка и интернет – атрибуты современного «Дон Жуана».

Интернет – невидимая вселенная незнакомцев и незнакомок, объединённых в сети и разделённых в жизни. Но для тех, кто все же не боится откинуть завесу анонимности и шагнуть в реальный мир навстречу друг другу, судьба может преподнести множество сюрпризов, таких как брак, например.

Семейные узы этой парочки завязались на просторах социальной сети, но очень скоро отношения молодых людей из виртуальных перешли в реальные.

Ксения Моисеева:

Я была у подружки. Тут мне приходит сообщение, я смотрю, что очень симпатичный мальчик. Я решила ответить ему и сразу захотела с ним очень встретиться. Потом, через какое-то время, мы с ним встретились, он мне очень понравился и с тех пор мы вместе и счастливы. Вот так вот интернет нас сплотил.

Из миллиона анкет, пестрящих красивыми фотографиями и громкими статусами, найти «ту самую» и попасть, что называется, «в самое яблочко» – не так-то просто, ведь зачастую, размещая свои нескромные данные на «бирже надежд», люди отчаянно хотят казаться лучше. И с этим пришлось столкнуться нашему герою. Евгений Моисеев:

Бывает, ты хочешь встретиться с девушкой, которая на картинке, а приходит та, которая выглядит не так, как на фотографии в социальной сети.

В виртуальные сети любви попали Татьяна и Денис. Их love story закрутилась на страничках сайта знакомств. Денис служил в армии и всячески старался скоротать свои суровые мужские будни приятным общением.

Денис Борисевич:

Я зашёл на сайт знакомств, зарегистрировался там и увидел Танюшу. Я решил спросить у нее: «Как у тебя дела?», она мне сказала, что «хорошо» и спросила в ответ тоже: «Как у тебя твои дела?». Это важный был момент, потому что она уже была заинтересована.

По мнению Татьяны, никакая виртуальная романтика не идёт в сравнение с долгожданной встречей двух влюблённых сердец.

Татьяна Соколовская:

Мы параллельно созваниваемся, что да, я всё, на месте, я приезжаю, а нет никого. Я смотрю в правую сторону, пытаюсь там кого-то рассмотреть, и в этот момент меня сзади обнимает человек, и у меня перед моими глазами появляется букет из роз. Я была, конечно, очень впечатлена таким внезапным подарком для первого знакомства.

Всего одно сообщение проложило мостик к семейному счастью молодых людей. Денис Борисевич:

Большинство парней боятся. Это однозначно, потому что я тоже боюсь, например, познакомиться на улице. В интернете намного проще познакомиться. Потому что можно пообщаться, как-то уже друг друга узнать, и потом уже подвести всё это под какую-то личную встречу.