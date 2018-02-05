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Можно ли встретить свою вторую половинку в интернете? Две реальные счастливые истории знакомств в Сети

05 февраля 2018 07:39
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Компьютер, мышка и интернет – атрибуты современного «Дон Жуана». 

Можно ли встретить свою вторую половинку в интернете? Две реальные счастливые истории знакомств в Сети-1

Интернет – невидимая вселенная незнакомцев и незнакомок, объединённых в сети и разделённых в жизни. Но для тех, кто все же не боится откинуть завесу анонимности и шагнуть в реальный мир навстречу друг другу, судьба может преподнести множество сюрпризов, таких как брак, например.

Можно ли встретить свою вторую половинку в интернете? Две реальные счастливые истории знакомств в Сети-4

Семейные узы этой парочки завязались на просторах социальной сети, но очень скоро отношения молодых людей из виртуальных перешли в реальные.

Можно ли встретить свою вторую половинку в интернете? Две реальные счастливые истории знакомств в Сети-7

Ксения Моисеева:
Я была у подружки. Тут мне приходит сообщение, я смотрю, что очень симпатичный мальчик. Я решила ответить ему и сразу захотела с ним очень встретиться. Потом, через какое-то время, мы с ним встретились, он мне очень понравился и с тех пор мы вместе и счастливы. Вот так вот интернет нас сплотил. 

Можно ли встретить свою вторую половинку в интернете? Две реальные счастливые истории знакомств в Сети-10

Из миллиона анкет, пестрящих красивыми фотографиями и громкими статусами, найти «ту самую» и попасть, что называется, «в самое яблочко» – не так-то просто, ведь зачастую, размещая свои нескромные данные на «бирже надежд», люди отчаянно хотят казаться лучше. И с этим пришлось столкнуться нашему герою.

Евгений Моисеев:
Бывает, ты хочешь встретиться с девушкой, которая на картинке, а приходит та, которая выглядит не так, как на фотографии в социальной сети.  

Можно ли встретить свою вторую половинку в интернете? Две реальные счастливые истории знакомств в Сети-13

В виртуальные сети любви попали Татьяна и Денис. Их love story закрутилась на страничках сайта знакомств. Денис служил в армии и всячески старался скоротать свои суровые мужские будни приятным общением.

Можно ли встретить свою вторую половинку в интернете? Две реальные счастливые истории знакомств в Сети-16

Денис Борисевич:
Я зашёл на сайт знакомств, зарегистрировался там и увидел Танюшу. Я решил спросить у нее: «Как у тебя дела?», она мне сказала, что «хорошо» и спросила в ответ тоже: «Как у тебя твои дела?». Это важный был момент, потому что она уже была заинтересована.

Можно ли встретить свою вторую половинку в интернете? Две реальные счастливые истории знакомств в Сети-19

По мнению Татьяны, никакая виртуальная романтика не идёт в сравнение с долгожданной встречей двух влюблённых сердец.

Можно ли встретить свою вторую половинку в интернете? Две реальные счастливые истории знакомств в Сети-22

Татьяна Соколовская:
Мы параллельно созваниваемся, что да, я всё, на месте, я приезжаю, а нет никого. Я смотрю в правую сторону, пытаюсь там кого-то рассмотреть, и в этот момент меня сзади обнимает человек, и у меня перед моими глазами появляется букет из роз. Я была, конечно, очень впечатлена таким внезапным подарком для первого знакомства. 

Можно ли встретить свою вторую половинку в интернете? Две реальные счастливые истории знакомств в Сети-25

Всего одно сообщение проложило мостик к семейному счастью молодых людей. 

Денис Борисевич:
Большинство парней боятся. Это однозначно, потому что я тоже боюсь, например, познакомиться на улице. В интернете намного проще познакомиться. Потому что можно пообщаться, как-то уже друг друга узнать, и потом уже подвести всё это под какую-то личную встречу. 

Можно ли встретить свою вторую половинку в интернете? Две реальные счастливые истории знакомств в Сети-28

Порталы, соединяющие сердца, конечно, не гарант успешного знакомства, но для многих, как показывает практика, именно они позволяют «нащупать почву» и сформировать мнение о потенциальном партнере. Но специалисты предупреждают: в виртуальном мире, где можно быть кем угодно, нетрудно забыть, кто ты на самом деле.

Марина Прохорова, психолог, психотерапевт:
Всё-таки мы общаемся с вымышленным персонажем. Большая часть информации о нём представлена у нас в мозгу. В этом и есть опасность, потому что если виртуальное общение не переходит в реальную жизнь, мы не имеем возможности как-то проверить, протестировать, а соответствуют ли наши ожидания. Если вы нашли уже в социальных сетях кого-то, кто вам интересен, близок по духу, возможно, то стоит тут же попробовать предложить встретиться в реальной жизни. 

Можно ли встретить свою вторую половинку в интернете? Две реальные счастливые истории знакомств в Сети-31

# общество # Фотофакт # Психология # общество # Ксения Моисеева # Евгений Моисеев # Денис Борисевич # Татьяна Соколовская # Марина Прохорова

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