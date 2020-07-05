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Боитесь оставлять ребёнка с папой? Вот семь фотографий отцов с детьми, которые растопят ваше сердце

05 июля 2020 12:12
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Многим женщинам знаком страх оставить своего ненаглядного малыша или обожаемую принцессу с папой. Почему-то многие мамы думают, что отцы в принципе неспособны обеспечить детям еду, воду, безопасность и вовремя уложить спать. А уж если мужчина собрался пойти на прогулку с сыном или дочкой, то представляется примерно следующее.

Боитесь оставлять ребёнка с папой? Вот семь фотографий отцов с детьми, которые растопят ваше сердце -1

Фото: pikabu.ru / FastGaz

Мы решили выяснить, так ли обстоят дела на самом деле и собрали несколько фотографий совместного времяпрепровождения отцов и детей.

Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше

Боитесь оставлять ребёнка с папой? Вот семь фотографий отцов с детьми, которые растопят ваше сердце -4

Фото: instagram.com/tat_toshka

Боитесь оставлять ребёнка с папой? Вот семь фотографий отцов с детьми, которые растопят ваше сердце -6

Фото: instagram.com/copperart19

Боитесь оставлять ребёнка с папой? Вот семь фотографий отцов с детьми, которые растопят ваше сердце -8

Фото: instagram.com/tigerdemid

Боитесь оставлять ребёнка с папой? Вот семь фотографий отцов с детьми, которые растопят ваше сердце -10

Фото: instagram.com/nellybenhayoun3

Боитесь оставлять ребёнка с папой? Вот семь фотографий отцов с детьми, которые растопят ваше сердце -12

Фото: instagram.com/shwetaspeaks

Боитесь оставлять ребёнка с папой? Вот семь фотографий отцов с детьми, которые растопят ваше сердце -14

Фото: instagram.com/kai.plasencia

Боитесь оставлять ребёнка с папой? Вот семь фотографий отцов с детьми, которые растопят ваше сердце -16

Фото: instagram.com/sandraharmse

Нередко самое интересное начинается, когда дети вырастают.

Например, иногда отцы готовят для потенциальных женихов своих дочек целый список вопросов – здесь подробнее.

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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