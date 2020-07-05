Боитесь оставлять ребёнка с папой? Вот семь фотографий отцов с детьми, которые растопят ваше сердце
Многим женщинам знаком страх оставить своего ненаглядного малыша или обожаемую принцессу с папой. Почему-то многие мамы думают, что отцы в принципе неспособны обеспечить детям еду, воду, безопасность и вовремя уложить спать. А уж если мужчина собрался пойти на прогулку с сыном или дочкой, то представляется примерно следующее.
Фото: pikabu.ru / FastGaz
Мы решили выяснить, так ли обстоят дела на самом деле и собрали несколько фотографий совместного времяпрепровождения отцов и детей.
Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше
Фото: instagram.com/tat_toshka
Фото: instagram.com/copperart19
Фото: instagram.com/tigerdemid
Фото: instagram.com/nellybenhayoun3
Фото: instagram.com/shwetaspeaks
Фото: instagram.com/kai.plasencia
Фото: instagram.com/sandraharmse
Нередко самое интересное начинается, когда дети вырастают.
Например, иногда отцы готовят для потенциальных женихов своих дочек целый список вопросов – здесь подробнее.