Боитесь оставлять ребёнка с папой? Вот семь фотографий отцов с детьми, которые растопят ваше сердце

Многим женщинам знаком страх оставить своего ненаглядного малыша или обожаемую принцессу с папой. Почему-то многие мамы думают, что отцы в принципе неспособны обеспечить детям еду, воду, безопасность и вовремя уложить спать. А уж если мужчина собрался пойти на прогулку с сыном или дочкой, то представляется примерно следующее.