Маленькая, но безумно храбрая! Крошечная ласка вырвалась из клюва цапли после невероятной борьбы

В борьбе за жизнь победила ласка. Крохотное млекопитающее сбежало прямо из клюва птицы.

Как пишет Daily Mail, фотографии сделал 51-летний шотландец Марк Страчан, который часто наблюдает за птицами. То, что они едят маленьких зверьков, он видел не раз, однако с таким отчаянным желанием сохранить свою жизнь он столкнулся впервые. Кроме того, мужчина был в полном смятении из-за криков млекопитающего.

«Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь крик ласки, но она плакала и кричала, как ребенок, и звук был таким высоким», – сказал Марк Страчан.