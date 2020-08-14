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Маленькая, но безумно храбрая! Крошечная ласка вырвалась из клюва цапли после невероятной борьбы

14 августа 2020 12:45
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В борьбе за жизнь победила ласка. Крохотное млекопитающее сбежало прямо из клюва птицы. 

Как пишет Daily Mail, фотографии сделал 51-летний шотландец Марк Страчан, который часто наблюдает за птицами. То, что они едят маленьких зверьков, он видел не раз, однако с таким отчаянным желанием сохранить свою жизнь он столкнулся впервые. Кроме того, мужчина был в полном смятении из-за криков млекопитающего.

«Не знаю, слышали ли вы когда-нибудь крик ласки, но она плакала и кричала, как ребенок, и звук был таким высоким», – сказал Марк Страчан.

Маленькая, но безумно храбрая! Крошечная ласка вырвалась из клюва цапли после невероятной борьбы-1

Маленькое животное сражалось две минуты. Ласка всеми силами пыталась выбраться из клюва цапли, вертелась во все стороны, не останавливаясь.

Маленькая, но безумно храбрая! Крошечная ласка вырвалась из клюва цапли после невероятной борьбы-4

В итоге этой схватки ласка настолько разошлась, что даже укусила птицу за клюв. Голодная шотландская цапля, наверное, находилась в шоке от того, что её обед может так сопротивляться.

Маленькая, но безумно храбрая! Крошечная ласка вырвалась из клюва цапли после невероятной борьбы-7

Охотнице пришлось искать другую жертву.

Маленькая, но безумно храбрая! Крошечная ласка вырвалась из клюва цапли после невероятной борьбы-10

Вы знали, что птицам тоже нужны уроки пения?  О том, боятся ли канарейки микрофонов и в каких вокальных конкурсах они участвуют – читайте здесь.

# Дикие животные # калейдоскоп # Марк Страчан # Фотофакт

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