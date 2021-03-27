Девушка каждое утро напоминает мужу, кто она такая. И это любовь, которая растопит сердце даже самого чёрствого человека

Мужчина давно женился на девушке, которую полюбил с первого взгляда. Но из-за нарколепсии ему бывает сложно вспомнить, кто он такой и где находится. Как сообщает The Mirror, каждое утро 36-летний Кристофер Робин Тёрнер находит возле кровати записку от своей супруги Челси. 28-летняя девушка рассказывает мужу о том, кто он такой, где находится и кто она сама. В конце послания обычно говорится либо «Я люблю тебя», либо «Не переживай, всё хорошо».

Фото: Mercury Press & Media Ltd

«Доброе утро! Ты – Крис (Кристофер Робин). Ты живёшь в канадском городе Виктория, провинция Британская Колумбия. У тебя есть жена Челси. Собаки в доме – Лиса и Панда. Тут же кошка – Пенелопа. Тебе 36 лет, ты устанавливаешь оконные покрытия (подрядчик). Твоя семья живёт неподалёку. Карен – мама, Аманда и Кэсси – сёстры-близнецы. У тебя есть расстройство под названием нарколепсия. Из-за него ты иногда забываешь некоторые вещи, когда просыпаешься. Всё хорошо», – говорится в записке. Дело в том, что Кристофер страдает нарколепсией. В 16 лет Тёрнер заснул, находясь за рулём, и попал в ДТП. В результате аварии молодой человек получил травму головы, вследствие чего у него развилась нарколепсия. Главный симптом этой болезни – спонтанное засыпание, человек может уснуть в любом месте и в любое время. В число других симптомов может входить потеря памяти, что и случилось с Кристофером.

Фото: Mercury Press & Media Ltd

«В то время никто не знал о нарколепсии, интернет не был распространён повсеместно, поэтому я пошёл к неврологу. Врач сказал, что я самый ярко выраженный нарколептик из всех, кого он и его коллеги видели», – вспомнил Тёрнер. Несмотря на заболевание, Кристофер ведёт вполне обычную жизнь. За годы лечения мужчина нашёл подходящие ему лекарства, а также выработал определённый распорядок дня, чтобы снизить риск спонтанного засыпания до минимума.

Фото: Mercury Press & Media Ltd

Тёрнер благополучно работает. Именно на работе Кристофер и встретил свою будущую жену – Челси. Пара впервые увиделись в 2011 году и, по словам супругов, это была любовь с первого взгляда. После первого свидания, на котором мужчина сразу признался, что он страдает нарколепсией, молодые люди начали жить вместе. Девушку не смутило заболевание Тёрнера.

Фото: Mercury Press & Media Ltd

После пяти лет сожительства пара поженилась. Челси несколько раз была свидетельницей того, как Кристофер просыпался посреди ночи, ходил по дому или стоял на месте, пытаясь вспомнить, где он находится и кто он такой. Всё это сопровождалось сильным волнением. Поэтому, чтобы мужчина не тревожился, девушка начала писать для него записки, в которых объясняла самые важные детали из жизни Тёрнера. «Она пишет эти заметки около шести лет. Это очень заботливо с её стороны, я ценю это, потому что неожиданно, когда кто-то проявляет такое понимание», – рассказал Кристофер.

Фото: Mercury Press & Media Ltd