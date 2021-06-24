Папа случайно упал на неё в автобусе. В TikTok рассказывают забавные истории знакомства родителей

Знакомство родителей. Именно так называется новый тренд в TikTok, который стал популярным несколько дней назад. Пользователи выкладывают фото молодых родителей и рассказывают забавные истории их знакомства.

Фото: tiktok.com/@kuchinaa

Сначала на фотографиях, порой выцветших от времени, они показывают свою маму и рассказывают ее маленькую историю – что она делала в день знакомства с будущим мужем. Потом рассказывают историю отца. Иногда опубликованные истории очень забавны.

Фото: tiktok.com/@darinboykova

Например, как мама пришла на чужую свадьбу, потому что ей было скучно, а отец работал там видеооператором и смог отбить маму у какого-то усатого взрослого мужчины.

Фото: tiktok.com/@mrs.dramatics

Была и такая история. Мама – умница, красавица, строит грандиозные планы, а знакомится с папой, когда тот случайно падает на нее в автобусе.

Фото: tiktok.com/@marymonrock