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Папа случайно упал на неё в автобусе. В TikTok рассказывают забавные истории знакомства родителей

24 июня 2021 15:59
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Знакомство родителей. Именно так называется новый тренд в TikTok, который стал популярным несколько дней назад. Пользователи выкладывают фото молодых родителей и рассказывают забавные истории их знакомства.

Папа случайно упал на неё в автобусе. В TikTok рассказывают забавные истории знакомства родителей-1

Фото: tiktok.com/@kuchinaa

Сначала на фотографиях, порой выцветших от времени, они показывают свою маму и рассказывают ее маленькую историю – что она делала в день знакомства с будущим мужем. Потом рассказывают историю отца. Иногда опубликованные истории очень забавны.

Папа случайно упал на неё в автобусе. В TikTok рассказывают забавные истории знакомства родителей-4

Фото: tiktok.com/@darinboykova

Например, как мама пришла на чужую свадьбу, потому что ей было скучно, а отец работал там видеооператором и смог отбить маму у какого-то усатого взрослого мужчины.

Папа случайно упал на неё в автобусе. В TikTok рассказывают забавные истории знакомства родителей-7

Фото: tiktok.com/@mrs.dramatics

Была и такая история. Мама – умница, красавица, строит грандиозные планы, а знакомится с папой, когда тот случайно падает на нее в автобусе.

Папа случайно упал на неё в автобусе. В TikTok рассказывают забавные истории знакомства родителей-10

Фото: tiktok.com/@marymonrock

Некоторые пошли гораздо дальше и рассказали истории прабабушек и прадедушек. Девушка выложила такое видео и написала, что ее прадедушка Василий служил в Царском селе, «потому что его батюшка-гусар проиграл фамильное состояние в карты», а прабабушка Мария была единственной дочкой купца I гильдии, но отказалась выйти замуж за кого-либо, «кроме Васеньки».

Недавно мы рассказывали про еще один популярный тренд в социальной сети – «Побег из Версаля». Если вы до сих пор его не видели, смотрите здесь.

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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