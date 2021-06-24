Папа случайно упал на неё в автобусе. В TikTok рассказывают забавные истории знакомства родителей

Знакомство родителей. Именно так называется новый тренд в TikTok, который стал популярным несколько дней назад. Пользователи выкладывают фото молодых родителей и рассказывают забавные истории их знакомства.
Знакомство родителей. Именно так называется новый тренд в TikTok, который стал популярным несколько дней назад. Пользователи выкладывают фото молодых родителей и рассказывают забавные истории их знакомства.
Фото: tiktok.com/@kuchinaa
Сначала на фотографиях, порой выцветших от времени, они показывают свою маму и рассказывают ее маленькую историю – что она делала в день знакомства с будущим мужем. Потом рассказывают историю отца. Иногда опубликованные истории очень забавны.
Фото: tiktok.com/@darinboykova
Например, как мама пришла на чужую свадьбу, потому что ей было скучно, а отец работал там видеооператором и смог отбить маму у какого-то усатого взрослого мужчины.
Фото: tiktok.com/@mrs.dramatics
Была и такая история. Мама – умница, красавица, строит грандиозные планы, а знакомится с папой, когда тот случайно падает на нее в автобусе.
Фото: tiktok.com/@marymonrock
Некоторые пошли гораздо дальше и рассказали истории прабабушек и прадедушек. Девушка выложила такое видео и написала, что ее прадедушка Василий служил в Царском селе, «потому что его батюшка-гусар проиграл фамильное состояние в карты», а прабабушка Мария была единственной дочкой купца I гильдии, но отказалась выйти замуж за кого-либо, «кроме Васеньки».
Недавно мы рассказывали про еще один популярный тренд в социальной сети – «Побег из Версаля». Если вы до сих пор его не видели, смотрите здесь.