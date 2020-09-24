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Парень сделал девушке предложение, и они никогда не забудут этот день. Всё потому что нельзя нарушать правила

24 сентября 2020 10:26
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Парень хотел сделать романтичное предложение своей девушке. Но будущие супруги и их фотограф забыли о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщает Daily Mail, Крис Пэйн позвал свою девушку на Бруклинский мост, чтобы предложить ей руку и сердце. Ради этого торжественного момента мужчина позвал фотографа. И вот Пэйн крепко сжал ладонь своей возлюбленной, заглянул ей в глаза и начал произносить речь.

Парень сделал девушке предложение, и они никогда не забудут этот день. Всё потому что нельзя нарушать правила -1

Фото: instagram.com/danamaiaa 

И внезапно в фотографа врезался велосипедист. Оказалось, что жених, невеста и фотограф находились на велосипедной дорожке. Не выпуская руки своей возлюбленной, Крис извинился и спросил у велосипедиста, всё ли с ним хорошо. Парень ответил, что всё нормально и уехал.

Парень сделал девушке предложение, и они никогда не забудут этот день. Всё потому что нельзя нарушать правила -4

Фото: instagram.com/danamaiaa 

Несмотря на маленькое ДТП, Пэйн закончил свою речь, а девушка согласилась выйти замуж за Криса. Пользователи соцсетей порадовались за мужчину, но попросили его больше не нарушать общественный порядок.

Парень сделал девушке предложение, и они никогда не забудут этот день. Всё потому что нельзя нарушать правила -7

Фото: instagram.com/danamaiaa 

Ранее мы рассказывали о мужчине, который тоже делал предложение своей девушке, нарушая правила. Женщина согласилась, но потом её уволили с работы – здесь подробнее.

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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