Парень сделал девушке предложение, и они никогда не забудут этот день. Всё потому что нельзя нарушать правила

Парень хотел сделать романтичное предложение своей девушке. Но будущие супруги и их фотограф забыли о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Как сообщает Daily Mail, Крис Пэйн позвал свою девушку на Бруклинский мост, чтобы предложить ей руку и сердце. Ради этого торжественного момента мужчина позвал фотографа. И вот Пэйн крепко сжал ладонь своей возлюбленной, заглянул ей в глаза и начал произносить речь.

Фото: instagram.com/danamaiaa

И внезапно в фотографа врезался велосипедист. Оказалось, что жених, невеста и фотограф находились на велосипедной дорожке. Не выпуская руки своей возлюбленной, Крис извинился и спросил у велосипедиста, всё ли с ним хорошо. Парень ответил, что всё нормально и уехал.

Фото: instagram.com/danamaiaa

Несмотря на маленькое ДТП, Пэйн закончил свою речь, а девушка согласилась выйти замуж за Криса. Пользователи соцсетей порадовались за мужчину, но попросили его больше не нарушать общественный порядок.

Фото: instagram.com/danamaiaa