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Близнецы устроили отцу проверку на внимательность. И мужчина клюнул на их удочку

27 апреля 2021 09:58
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Отцом быть в принципе нелегко, а быть отцом близнецов – ещё сложнее. Но есть и масса плюсов, ведь из-за схожести детей есть шутки, которые никогда не устаревают. 

Блогер Мухаммед Абдул-Алим обычно публикует ролики о своей жизни в Ливии вместе с женой и ребёнком. Однако недавно у парня возникла идея получше, ведь к нему впервые за 18 месяцев приехал любимый брат-близнец – Муса. 

Близнецы устроили отцу проверку на внимательность. И мужчина клюнул на их удочку -1

Фото: tiktok.com/@hoopfinesse

Едва увидев брата, который вырос напротив него, Мухаммед бросился обнимать близнеца. После этого Абдул-Алим устроил брату встречу с его племянником. Мальчик смотрел на двух мужчин, но не мог понять, который из них его отец. 

Близнецы устроили отцу проверку на внимательность. И мужчина клюнул на их удочку -4

Фото: tiktok.com/@hoopfinesse

Тут у близнецов и созрел план для розыгрыша. Муса переоделся в одежду Мухаммеда, взял на руки его сына и вместе с женой брата направился домой к отцу. При виде Мусы мужчина спросил, как давно тот разговаривал со своим братом Мусой. Так стало понятно, что папа не отличил своих сыновей. Парни немного подождали, а затем на пороге появился Мухаммед. 

Близнецы устроили отцу проверку на внимательность. И мужчина клюнул на их удочку -7

Фото: tiktok.com/@hoopfinesse

«Ох, Муса! Привет!» – закричал отец. 

Близнецы устроили отцу проверку на внимательность. И мужчина клюнул на их удочку -10

Фото: tiktok.com/@hoopfinesse

И только когда братья рассмеялись, мужчина понял, в чём подвох. Далее было ещё больше смеха и радостных объятий. 

Близнецы устроили отцу проверку на внимательность. И мужчина клюнул на их удочку -13

Фото: tiktok.com/@hoopfinesse

Ролик с этим трогательным воссоединением набрал более 400 тысяч просмотров. Пользователи соцсетей порадовались за такую дружную семью, а некоторые признались, что им было трудно сдержать слёзы. 

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# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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