Близнецы устроили отцу проверку на внимательность. И мужчина клюнул на их удочку
Отцом быть в принципе нелегко, а быть отцом близнецов – ещё сложнее. Но есть и масса плюсов, ведь из-за схожести детей есть шутки, которые никогда не устаревают.
Блогер Мухаммед Абдул-Алим обычно публикует ролики о своей жизни в Ливии вместе с женой и ребёнком. Однако недавно у парня возникла идея получше, ведь к нему впервые за 18 месяцев приехал любимый брат-близнец – Муса.
Фото: tiktok.com/@hoopfinesse
Едва увидев брата, который вырос напротив него, Мухаммед бросился обнимать близнеца. После этого Абдул-Алим устроил брату встречу с его племянником. Мальчик смотрел на двух мужчин, но не мог понять, который из них его отец.
Фото: tiktok.com/@hoopfinesse
Тут у близнецов и созрел план для розыгрыша. Муса переоделся в одежду Мухаммеда, взял на руки его сына и вместе с женой брата направился домой к отцу. При виде Мусы мужчина спросил, как давно тот разговаривал со своим братом Мусой. Так стало понятно, что папа не отличил своих сыновей. Парни немного подождали, а затем на пороге появился Мухаммед.
Фото: tiktok.com/@hoopfinesse
«Ох, Муса! Привет!» – закричал отец.
Фото: tiktok.com/@hoopfinesse
И только когда братья рассмеялись, мужчина понял, в чём подвох. Далее было ещё больше смеха и радостных объятий.
Фото: tiktok.com/@hoopfinesse
Ролик с этим трогательным воссоединением набрал более 400 тысяч просмотров. Пользователи соцсетей порадовались за такую дружную семью, а некоторые признались, что им было трудно сдержать слёзы.
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