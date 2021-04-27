Близнецы устроили отцу проверку на внимательность. И мужчина клюнул на их удочку

Отцом быть в принципе нелегко, а быть отцом близнецов – ещё сложнее. Но есть и масса плюсов, ведь из-за схожести детей есть шутки, которые никогда не устаревают.

Блогер Мухаммед Абдул-Алим обычно публикует ролики о своей жизни в Ливии вместе с женой и ребёнком. Однако недавно у парня возникла идея получше, ведь к нему впервые за 18 месяцев приехал любимый брат-близнец – Муса.