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Родители построили для дочки огромного бумажного динозавра. И это был компромисс

27 апреля 2021 13:24
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Семья должна была провести 14 дней вместе в гостинице. Родители сразу поняли, что сладить с маленькой дочкой будет непросто, поэтому придумали план.   

Как сообщает CBC.ca, Карли Каталано вместе с мужем и дочерью захотела перебраться из Канады в Австралию. Однако сейчас действуют такие правила, что прибывшие в Австралию люди должны 14 дней провести на карантине. 

Супруги понимали, что их 3-летней дочке будет очень скучно находиться постоянно в запертом помещении. И если девочке будет грустно, то родителям тоже не позавидуешь. Поэтому Карли спросила у Флоренс, чем бы малышка могла себя занять. Девочка попросила динозавра. 

Родители построили для дочки огромного бумажного динозавра. И это был компромисс -1

Фото: Carly Catalano / CBC.ca

Родители очень ответственно подошли к делу и соорудили полутораметрового зверя из бумажных пакетов и картонных контейнеров для еды, которых было в избытке. В общей сложности на проект понадобилось 20 часов работы. Последними штрихами стали пластиковые ложки для создания глаз и ватные шарики для имитации зубов. 

Родители построили для дочки огромного бумажного динозавра. И это был компромисс -4

Фото: Carly Catalano / CBC.ca

Зверя назвали «багазавр», в честь материала, из которого сделан необычный динозавр [paper bags – бумажные пакеты. Прим. ред.]. Флоренс буквально влюбилась в своего бумажного друга. Она обожает кататься на нём верхом, гладит и подкармливает, чтобы зверь рос большим и сильным. А родители радуются, что их дочка нашла себе занятие. 

Родители построили для дочки огромного бумажного динозавра. И это был компромисс -7

Фото: Carly Catalano / CBC.ca

Когда карантин закончится, семья планирует забрать с собой на память голову динозавра, а остальное тело выбросить. 

Кстати, ранее мы рассказывали о бабушке и дедушке, которые не хотели, чтобы их внуки скучали. Супруги сделали игрушечные версии самих себя – здесь подробнее

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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