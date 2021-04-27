Родители построили для дочки огромного бумажного динозавра. И это был компромисс

Семья должна была провести 14 дней вместе в гостинице. Родители сразу поняли, что сладить с маленькой дочкой будет непросто, поэтому придумали план.

Как сообщает CBC.ca, Карли Каталано вместе с мужем и дочерью захотела перебраться из Канады в Австралию. Однако сейчас действуют такие правила, что прибывшие в Австралию люди должны 14 дней провести на карантине.

Супруги понимали, что их 3-летней дочке будет очень скучно находиться постоянно в запертом помещении. И если девочке будет грустно, то родителям тоже не позавидуешь. Поэтому Карли спросила у Флоренс, чем бы малышка могла себя занять. Девочка попросила динозавра.