Отец остался дома с дочкой и не знал, чем себя занять. В итоге мужчина построил целую улицу

Отец находился дома вместе с 6-летней дочерью и смотрел фильмы. В какой-то момент ему пришла в голову идея заняться проектом, который помог бы убить время и порадовать девочку. Как сообщает Daily Mail, 42-летний Дилан из-за карантина находился дома вместе с дочкой Эллой. В один из дней житель английского графства Беркшир включил фильм «Гарри Поттер и философский камень». Девочка была в восторге.



Фото: Kerry Davies

«Я думал, что мне нужно что-то сделать для Эллы. Мне пришлось отменить её каникулы, она училась дома – очень много занималась – и мы оказались заперты в четырёх стенах. Ей очень не хватало школьных друзей», – вспомнил Дилан.

Фото: Kerry Davies

Думая об этом, британец увидел наполовину завершённую пристройку к дому. Мужчина ещё не был уверен, какой он представляет эту комнату, когда ему в голову пришла мысль порадовать дочь и создать уменьшенный вариант Косого переулка. На планирование ушло несколько месяцев. Когда план был готов, Дилан попросил о помощи друга, и двое мужчин три дня строили улицу. В итоге в миниатюрной версии Косого переулка появились кафе-мороженое, книжная лавка, магазин волшебных палочек и магазин, где можно купить летающую метлу.

Фото: Kerry Davies

Когда всё было готово, Дилан переоделся в Хагрида и позвал Эллу, чтобы продемонстрировать ей результаты своих трудов. Улица получилась длиной чуть больше 4 метров и шириной полтора метра. «Может ли это остаться здесь навсегда?» – спросила девочка, увидев Косой переулок.

Фото: Kerry Davies

По словам Дилана, он действительно собирается оставить эту игровую комнату для дочки. Более того, в дальнейшем, если не будет лень, мужчина планирует превратить домик, который находится в саду, в копию дома семьи Уизли.

Фото: Kerry Davies