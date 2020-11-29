Женщина готовит сыну обед в школу, но мальчику запрещают его есть. Вот как выглядит ссобойка

Женщина каждый будний день готовит ребёнку обед в школу. Но сотрудники учреждения образования регулярно запрещают ученику есть то или иное блюдо.

Как сообщает The Sun, жительница Австралии рассказал другим матерям о своей проблеме. По словам женщины, её сын ходит в школу, где нет определённой политики питания. Там есть только одно правило – еда должны быть полезной.

Австралийка не возражала против этого правила и старалась готовить не только вкусный, но и полезный обед для сына. Однако у сотрудников школы регулярно находились претензии. Наконец, недавно они запретили мальчику съесть рисовые крекеры, потому что на них было немножко шоколада. После этого терпение женщины лопнуло.

Она решила посоветоваться с другими матерями. Жительница Австралии пояснила, что сейчас родителям запрещено лично общаться с преподавателями, поэтому она отправила электронное письмо. Также австралийка решила показать, как выглядит обед её сына.