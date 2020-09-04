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Отец дал восхитительный совет, как быстро уложить ребенка спать. Его видео очень впечатлило пользователей

04 сентября 2020 13:02
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У Остина Гетера более 150 тысяч подписчиков в Facebook. Он опубликовал видео, как его маленькая дочь Чарли мгновенно засыпает, когда ей трут брови. Он так впечатлил подписчиков, что более 30 тысяч пользователей сделали репост этой записи, сообщает Daily Mail.

Отец дал восхитительный совет, как быстро уложить ребенка спать. Его видео очень впечатлило пользователей-1

Фото: facebook.com/AustinMilesGeter

«Я слышал, что если аккуратно потереть их брови, они заснут»,  сказал американец, готовясь опробовать методику. Считается, что такой метод работает, потому что поглаживание бровей побуждает ребенка рефлекторно закрыть глаза, а также расслабляет малыша.

Отец дал восхитительный совет, как быстро уложить ребенка спать. Его видео очень впечатлило пользователей-4

Фото: facebook.com/AustinMilesGeter

Восхитительный совет получил сотни комментариев от впечатленных подписчиков.

«Я думал, вы шутите. Я просто попробовал, и это сработало. Боже мой! Как раз для моего младшего ребенка».

«Это потрясающе. Думаю, на меня это тоже подействует».

«Она такая милая. Я потерла брови всем трем своим мальчикам, и это сработало».

Отец дал восхитительный совет, как быстро уложить ребенка спать. Его видео очень впечатлило пользователей-7

Фото: facebook.com/AustinMilesGeter

На пост мужчины из Техаса откликнулся один работник детского сада: «Когда я работал в детском саду, легкое растирание бровей просто вырубало детей».

Остин, который давно публикует влоги на YouTube, смог набрать большое количество подписчиков в TikTok, благодаря творческому контенту.

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# Дети и родители # калейдоскоп # Остина Гетер # Чарли Гетер # Видеофакт

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