Отец дал восхитительный совет, как быстро уложить ребенка спать. Его видео очень впечатлило пользователей

У Остина Гетера более 150 тысяч подписчиков в Facebook. Он опубликовал видео, как его маленькая дочь Чарли мгновенно засыпает, когда ей трут брови. Он так впечатлил подписчиков, что более 30 тысяч пользователей сделали репост этой записи, сообщает Daily Mail.

«Я слышал, что если аккуратно потереть их брови, они заснут», – сказал американец, готовясь опробовать методику. Считается, что такой метод работает, потому что поглаживание бровей побуждает ребенка рефлекторно закрыть глаза, а также расслабляет малыша.

Восхитительный совет получил сотни комментариев от впечатленных подписчиков.

«Я думал, вы шутите. Я просто попробовал, и это сработало. Боже мой! Как раз для моего младшего ребенка».

«Это потрясающе. Думаю, на меня это тоже подействует».

«Она такая милая. Я потерла брови всем трем своим мальчикам, и это сработало».