Отец дал восхитительный совет, как быстро уложить ребенка спать. Его видео очень впечатлило пользователей
У Остина Гетера более 150 тысяч подписчиков в Facebook. Он опубликовал видео, как его маленькая дочь Чарли мгновенно засыпает, когда ей трут брови. Он так впечатлил подписчиков, что более 30 тысяч пользователей сделали репост этой записи, сообщает Daily Mail.
Фото: facebook.com/AustinMilesGeter
«Я слышал, что если аккуратно потереть их брови, они заснут», – сказал американец, готовясь опробовать методику. Считается, что такой метод работает, потому что поглаживание бровей побуждает ребенка рефлекторно закрыть глаза, а также расслабляет малыша.
Фото: facebook.com/AustinMilesGeter
Восхитительный совет получил сотни комментариев от впечатленных подписчиков.
«Я думал, вы шутите. Я просто попробовал, и это сработало. Боже мой! Как раз для моего младшего ребенка».
«Это потрясающе. Думаю, на меня это тоже подействует».
«Она такая милая. Я потерла брови всем трем своим мальчикам, и это сработало».
Фото: facebook.com/AustinMilesGeter
На пост мужчины из Техаса откликнулся один работник детского сада: «Когда я работал в детском саду, легкое растирание бровей просто вырубало детей».
Остин, который давно публикует влоги на YouTube, смог набрать большое количество подписчиков в TikTok, благодаря творческому контенту.
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