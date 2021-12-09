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От Финляндии до Эфиопии. Как отмечают Новый год в разных странах мира?

09 декабря 2021 11:27
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Новый год – самый волшебный и долгожданный праздник. Ведь это возможность встретиться с близкими, зажечь бенгальские огни и отсчитывать секунды до боя курантов. Однако во всех странах это торжество празднуется по-своему. Давайте узнаем новогодние традиции разных уголков мира.  

Финляндия  

Перед самим праздником финны обычно гадают на растопленном воске, чтобы узнать о предстоящих событиях в новом году. Фирменные блюда любого праздничного стола – сладкая рисовая каша и кисель, сделанный из слив.  

В Финляндии Деда Мороза зовут Йоулупукки. В переводе это звучит так: «рождественский козёл». Такое название добродушный дедушка получил неспроста. Дело в том, что его сани запряжены не оленями, а другими рогатыми животными – козлами.  

От Финляндии до Эфиопии. Как отмечают Новый год в разных странах мира?-1

Фото: instagram.com/wanderlust_tourkrd  

Китай  

Китайцы Новый год отмечают целую неделю. В этой стране нет точной даты празднования этого торжества: всё определяется по фазам Луны.  

В Китае принято украшать дома, улицы и даже одежду в красный цвет, который, по мнению жителей этой страны, обязательно принесёт счастье и удачу в следующем году. Также во время самого торжества все стараются шуметь. Ведь китайские легенды гласят, что громкие звуки отпугивают злых духов.  

От Финляндии до Эфиопии. Как отмечают Новый год в разных странах мира?-4

Фото: instagram.com/dv_and_msk  

Япония  

Жители этой страны начинают отмечать Новый год с 25 декабря, а заканчивают веселиться лишь через месяц. Бамбук, ветви ели и сливы – праздничный атрибут, которым украшаются все дома в Японии. Ведь данный декор символизирует достаток, благополучие и любовь.  

Также японцы уделяют большое внимание своему духовному состоянию. Поэтому перед Новым годом они посещают храмы и просят прощения за все плохие совершённые поступки.  

От Финляндии до Эфиопии. Как отмечают Новый год в разных странах мира?-7

Фото: instagram.com/nihongo_online  

Эфиопия  

Здесь Новый год отмечается 11 сентября, когда заканчивается сезон дождей. Во время торжества разводятся высокие костры, материалом которых служат ель и эвкалипт. Эфиопы верят: где упадёт первая обгоревшая ветка – там и будут самые богатые на урожай земли.  

Отмечают Новый од здесь большими компаниями. Местные жители наряжаются в самую яркую одежду и выходят на улицу, гуляют, поют песни и поздравляют друг друга.  

От Финляндии до Эфиопии. Как отмечают Новый год в разных странах мира?-10

Фото: instagram.com/zabava_vld  

Италия  

В новогоднюю итальянскую ночь по улицам ходить опасно. Ведь одна из традиций этого праздника – выбрасывание из окон старых и ненужных вещей. Такое травмоопасное развлечение местные жители объясняют следующим образом: избавишься от хлама – станешь счастливее в следующем году.  

Однако есть приятные и менее опасные традиции, например, поцелуи. Итальянские пары верят, что таким образом они обеспечивают счастливые и гармоничные отношения на весь последующий год.  

От Финляндии до Эфиопии. Как отмечают Новый год в разных странах мира?-13

Фото: instagram.com/guide_florence  

Однако перед тем, как начать отмечать данное торжество, нужно подготовить дом к предстоящему празднику. Узнать, как сделать своими руками актуальный и атмосферный декор, можно здесь.  

# Новый год # калейдоскоп # Фотофакт

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