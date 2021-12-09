Большая семья – большое счастье. Каково это, жить с 10 детьми?

Она рано встаёт, чтобы приготовить детям завтрак и перекусы в школу. Начинать такую рутину надо не позже пяти утра, чтобы точно всё успеть. Ведь детишек много – семь сыновей и три дочки.

В своём TikTok Алисия Догерти делится моментами из будней многодетной мамы. Например, каково это, готовить на всю семью, которая состоит из 12 человек.