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Большая семья – большое счастье. Каково это, жить с 10 детьми?

09 декабря 2021 08:13
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Она рано встаёт, чтобы приготовить детям завтрак и перекусы в школу. Начинать такую рутину надо не позже пяти утра, чтобы точно всё успеть. Ведь детишек много – семь сыновей и три дочки.  

В своём TikTok Алисия Догерти делится моментами из будней многодетной мамы. Например, каково это, готовить на всю семью, которая состоит из 12 человек.  

Большая семья – большое счастье. Каково это, жить с 10 детьми?-1

Фото: tiktok.com/@doughertydozen

На совместный отдых Догерти выезжают на собственном микроавтобусе, куда помещаются все домочадцы. В автомобиле всегда воспроизводятся мультфильмы, чтобы дети не заскучали по пути.  

Большая семья – большое счастье. Каково это, жить с 10 детьми?-4

Фото: tiktok.com/@doughertydozen

Дома большая семья также любит проводить свободное время, придумывая разнообразные развлечения. Неважно, что делать, главное – вместе.  

Большая семья – большое счастье. Каково это, жить с 10 детьми?-7

Фото: tiktok.com/@doughertydozen

Родители не скрывают, что не все дети им являются биологически родными. Однако это не значит, что кого-то они любят меньше. Все равны. Все окружены заботой и любовью.  

За счастливой и позитивной семьёй наблюдают более трёх миллионов человек, а совместные видео Догерти набирают сотни тысяч лайков.  

Кстати, недавно мы рассказывали о частых ошибках родителей в воспитании младшего поколения. Узнать подробнее можно здесь.  

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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