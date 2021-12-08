Если не заплатить вовремя, будет штраф. Рассказываем о нюансах оплаты транспортного налога

Единый транспортный налог, который ввели в начале уходящего года, знатно взбудоражил общественность. Платить за машину приходится всем: как молодым автомобилистам, так и старожилам дорожных артерий. При этом совсем неважно, как давно заводился мотор любимой «ласточки».

Александр Костюкевич, юрист:

Транспортный налог, введенный с этого года, для 2021 года особый порядок его уплаты. То есть мы платим авансом платеж в размере одной базовой величины – 29 рублей. Уже в следующем году будет произведена доплата. Каждому придет уведомление до 1 сентября, нужно будет сумму налога уплатить до 15 ноября. У каждого есть учетный номер плательщика как физическое лицо. Чтобы его узнать, нужно на сайте МНС, там есть раздел, с учетом наших паспортных данных, фамилия, имя, отчество, идентификационный номер, если мы это введем, то система выдаст учетный номер плательщика. Платить можно на почте, в банке, но удобнее через ЕРИП. Там есть налоги, находим инспекцию по месту жительства, будет транспортный налог, вводим свой учетный номер, сразу высветится сумма 29 рублей, оплачиваем. Если сумма будет 0, то платить мы не должны.

Долг платежом страшен. Те, кто еще не внес необходимую сумму за железного коня, рискуют обзавестись штрафными санкциями. 15 декабря – тот самый день икс, до которого можно оплатить транспортный налог и избежать проблем в будущем.

Александр Костюкевич:

Если мы вдруг забыли или специально не оплатили, то налоговая инспекция будет получать исполнительную надпись у нотариуса. Соответственно, сборы за нотариальные услуги тоже лягут на нас. Если мы не уплатим, эти исполнительные надписи будут переданы в отдел принудительного исполнения. Если в течение 7 рабочих дней с момента возбуждения исполнительного производства мы не заплатим, уже будет принудительное исполнение, сбор составляет 10 % от суммы задолженности, но не менее 0,5 от базовой величины. Даже если 29 рублей будет взыскано налоговой, еще прибавится к этой сумме 14,5 рубля. Соответственно, сумма почти в два раза.