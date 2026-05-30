В Париже до +24, а в Риме +31 – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, воздух прогреется до +24, и будет без существенных осадков. В Вене термометры покажут +26, здесь установится переменная облачность и пройдет кратковременный дождь с грозой. В Риме малооблачно, до +31, зонты не понадобятся. В Мадриде также установится малооблачная погода, воздух прогреется до +35, без осадков.
В болгарской столице, Софии, в дневные часы столбики термометров покажут +28, будет переменная облачность и без осадков. В турецкой Анкаре ожидается до +22, малооблачно. В Афинах, +28, и без осадков.
Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе и Риге погода схожая: облачно с прояснениями, до +18, и без существенных осадков. В Варшаве воздух прогреется до +23, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Киеве ожидается до +16, облачно с прояснениями и кратковременный дождь. А в Москве будет облачно с прояснениями: термометры покажут +16.