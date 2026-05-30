От +6 до +27, ожидаются кратковременные грозовые дожди – погода в Беларуси на неделю

Воздушные потоки сменят свое направление с северных на западные и юго-западные, и в республику начнут поступать теплые неустойчивые воздушные массы Атлантического происхождения. В результате чего температурный фон с каждым днем будет расти. Местами от середины недели во многих районах ожидаются кратковременные грозовые дожди различной интенсивности. Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +16, а днем воздух прогреется до +19..+27, в дождях на пару градусов ниже. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будут сгущаться непродолжительные туманы.

Подробный прогноз по областям страны: