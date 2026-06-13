От +5 до +22, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Территория Беларуси будет находиться в циркуляции североатлантического циклона с центром над севером Балтийского моря. Он обусловит ветреную с частыми дождями погоду. Днем местами возможны грозы. Поступающие прохладные воздушные массы северного и норвежского морей поддержат пониженный температурный режим. В ночные часы от +5 до +13, днем от +13 до +19. Местами при прояснениях +20..+22.

В середине недели циклон отступит на северо-запад европейской территории России. Атмосферное давление повысится, и погода улучшится. Кратковременные дожди прогнозируются лишь местами по стране. Температура воздуха, начиная с юго-западных регионов, вернется к норме.

Подробный прогноз по областям страны: