Прямой эфир

От +5 до +22, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю

13 июня 2026 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От +5 до +22, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-2

Территория Беларуси будет находиться в циркуляции североатлантического циклона с центром над севером Балтийского моря. Он обусловит ветреную с частыми дождями погоду. Днем местами возможны грозы. Поступающие прохладные воздушные массы северного и норвежского морей поддержат пониженный температурный режим. В ночные часы от +5 до +13, днем от +13 до +19. Местами при прояснениях +20..+22. 

В середине недели циклон отступит на северо-запад европейской территории России. Атмосферное давление повысится, и погода улучшится. Кратковременные дожди прогнозируются лишь местами по стране. Температура воздуха, начиная с юго-западных регионов, вернется к норме.

Подробный прогноз по областям страны:

От +5 до +22, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
От +5 до +22, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
От +5 до +22, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
От +5 до +22, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
От +5 до +22, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8
От +5 до +22, местами ожидаются дожди и грозы – прогноз погоды в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Париже до +30, а в Афинах +31 и без осадков – погода в Европе на неделю
13 июня 2026 16:48

В Париже до +30, а в Афинах +31 и без осадков – погода в Европе на неделю

В Париже до +23, а в Риме малооблачно и до +29 – погода в Европе на неделю
06 июня 2026 18:11

В Париже до +23, а в Риме малооблачно и до +29 – погода в Европе на неделю

От +8 до +28 с дождями и грозами – погода в Беларуси на неделю
06 июня 2026 18:00

От +8 до +28 с дождями и грозами – погода в Беларуси на неделю