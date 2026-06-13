В Париже до +30, а в Афинах +31 и без осадков – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе.

В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют малооблачную погоду, воздух прогреется до +30, и будет без осадков. В Вене термометры покажут +23, пройдет небольшой кратковременный дождь. В Риме малооблачно, до +29, зонты не понадобятся. В Мадриде установится переменная облачность, воздух прогреется до +35, без осадков.

В болгарской столице, Софии, в дневные часы столбики термометров покажут +21, будет переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. В турецкой Анкаре ожидается до +23, облачно, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В Афинах малооблачно, +31, без осадков.