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В Париже до +30, а в Афинах +31 и без осадков – погода в Европе на неделю

13 июня 2026 16:48
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К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе.

В Париже до +30, а в Афинах +31 и без осадков – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют малооблачную погоду, воздух прогреется до +30, и будет без осадков. В Вене термометры покажут +23, пройдет небольшой кратковременный дождь. В Риме малооблачно, до +29, зонты не понадобятся. В Мадриде установится переменная облачность, воздух прогреется до +35, без осадков. 

В Париже до +30, а в Афинах +31 и без осадков – погода в Европе на неделю-4

В болгарской столице, Софии, в дневные часы столбики термометров покажут +21, будет переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. В турецкой Анкаре ожидается до +23, облачно, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В Афинах малооблачно, +31, без осадков. 

В Париже до +30, а в Афинах +31 и без осадков – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе прогнозируют  до +19 и без существенных осадков. В Риге переменная облачность, термометры покажут +20, без осадков. В Варшаве воздух прогреется до +19, будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, возможна гроза. В Киеве ожидается до +22, облачно и временами небольшой дождь. А в Москве будет облачно с прояснениями: термометры покажут +25, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

# Погода

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