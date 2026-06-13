В Париже до +30, а в Афинах +31 и без осадков – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе.
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе.
В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют малооблачную погоду, воздух прогреется до +30, и будет без осадков. В Вене термометры покажут +23, пройдет небольшой кратковременный дождь. В Риме малооблачно, до +29, зонты не понадобятся. В Мадриде установится переменная облачность, воздух прогреется до +35, без осадков.
В болгарской столице, Софии, в дневные часы столбики термометров покажут +21, будет переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. В турецкой Анкаре ожидается до +23, облачно, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В Афинах малооблачно, +31, без осадков.
Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе прогнозируют до +19 и без существенных осадков. В Риге переменная облачность, термометры покажут +20, без осадков. В Варшаве воздух прогреется до +19, будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, возможна гроза. В Киеве ожидается до +22, облачно и временами небольшой дождь. А в Москве будет облачно с прояснениями: термометры покажут +25, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.