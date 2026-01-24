В Париже +7, а в Москве -15, без осадков – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную погоду, ожидается кратковременный дождь. Средний температурный показатель в Париже составит +7. В Вене +3, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Риме ожидается +13, облачно, возможен кратковременный дождь. В Мадриде +9, облачно с прояснениями, без существенных осадков.

В Болгарии, в столице Софии, в дневные часы столбики термометров покажут +6. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. В турецкой столице Анкаре столбик термометра покажет +8. Облачно, без существенных осадков. +17 будет отмечено в Афинах, там переменная облачность и также без осадков.