От -4 до +19 с дождем и мокрым снегом – погода в Беларуси на неделю

Республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов от циклона с центром над центральными районами европейской территории России. При этом в страну продолжится поступление холодных воздушных масс с севера Европы. Время от времени будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега. Дискомфорта добавит сильный порывистый северо-западный ветер. В ночные часы во многих районах ожидаются заморозки от 0 до -4. Максимальная температура воздуха днем от +5 до +19.

В середине недели циклон, смещаясь на север, будет постепенно разрушаться. Но при этом поддержит в стране прохладную погоду. Осадки примут локальный и кратковременный характер. В ночные часы ожидаются заморозки от 0 до -4. Температура воздуха минимальная ночью составит от +1 до +4. Максимальная температура днем от +5 до +14.

Подробный прогноз по областям страны: