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От -4 до +19 с дождем и мокрым снегом – погода в Беларуси на неделю

25 апреля 2026 17:46
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

От -4 до +19 с дождем и мокрым снегом – погода в Беларуси на неделю-2

Республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов от циклона с центром над центральными районами европейской территории России. При этом в страну продолжится поступление холодных воздушных масс с севера Европы. Время от времени будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега. Дискомфорта добавит сильный порывистый северо-западный ветер. В ночные часы во многих районах ожидаются заморозки от 0 до -4. Максимальная температура воздуха днем от +5 до +19.

В середине недели циклон, смещаясь на север, будет постепенно разрушаться. Но при этом поддержит в стране прохладную погоду. Осадки примут локальный и кратковременный характер. В ночные часы ожидаются заморозки от 0 до -4. Температура воздуха минимальная ночью составит от +1 до +4. Максимальная температура днем от +5 до +14.

Подробный прогноз по областям страны:

От -4 до +19 с дождем и мокрым снегом – погода в Беларуси на неделю-4
От -4 до +19 с дождем и мокрым снегом – погода в Беларуси на неделю-5
От -4 до +19 с дождем и мокрым снегом – погода в Беларуси на неделю-6
От -4 до +19 с дождем и мокрым снегом – погода в Беларуси на неделю-7
От -4 до +19 с дождем и мокрым снегом – погода в Беларуси на неделю-8
От -4 до +19 с дождем и мокрым снегом – погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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