В Вене +16, а в Афинах малооблачно и +24 – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют переменную облачность, будет сухо, а воздух прогреется до комфортных +21. В Вене термометры покажут +16, здесь ожидается переменная облачность и без осадков. В Риме малооблачно, до +25, зонты не понадобятся. В Мадриде также установится ясная погода, воздух прогреется до +26, без осадков.

В болгарской столице, Софии, в дневные часы столбики термометров покажут +19, будет переменная облачность и сухо. В турецкой Анкаре ожидается до +17, облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. В Афинах малооблачно и +24.