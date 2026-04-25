В Вене +16, а в Афинах малооблачно и +24 – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют переменную облачность, будет сухо, а воздух прогреется до комфортных +21. В Вене термометры покажут +16, здесь ожидается переменная облачность и без осадков. В Риме малооблачно, до +25, зонты не понадобятся. В Мадриде также установится ясная погода, воздух прогреется до +26, без осадков.
В болгарской столице, Софии, в дневные часы столбики термометров покажут +19, будет переменная облачность и сухо. В турецкой Анкаре ожидается до +17, облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. В Афинах малооблачно и +24.
Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе и Риге погода изменится: будет облачно, похолодает до +6, ожидаются временами осадки в виде дождя и мокрого снега. В Варшаве воздух прогреется до +11, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Киеве ожидается до +10, также облачно с прояснениями и возможен кратковременный дождь. А в Москве сегодня будет облачно: термометры покажут +10, пройдет небольшой дождь.