В Софии +13, а в Москве +6 и с мокрым снегом – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!

В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков и температуру воздуха до +19. В Вене +11, без осадков. В Риме малооблачно и +23. В Мадриде столбики термометров покажут + 24, без существенных осадков.

В Софии малооблачно и +13. В турецкой столице до +17. В Афинах + 21, возможен кратковременный дождь.