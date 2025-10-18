В Софии +13, а в Москве +6 и с мокрым снегом – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!
В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков и температуру воздуха до +19. В Вене +11, без осадков. В Риме малооблачно и +23. В Мадриде столбики термометров покажут + 24, без существенных осадков.
В Софии малооблачно и +13. В турецкой столице до +17. В Афинах + 21, возможен кратковременный дождь.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ясно и + 8. В Вильнюсе + 8 и переменная облачность. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +9, без осадков. +7 в Киеве. В столице России прогнозируется +6 и небольшие осадки – дождь и мокрый снег.