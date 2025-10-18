Прямой эфир

В Софии +13, а в Москве +6 и с мокрым снегом – погода в Европе на неделю

18 октября 2025 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К чему далее готовиться западным соседям – узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!

В Софии +13, а в Москве +6 и с мокрым снегом – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков и температуру воздуха до +19. В Вене +11, без осадков. В Риме малооблачно и +23. В Мадриде столбики термометров покажут + 24, без существенных осадков. 

В Софии +13, а в Москве +6 и с мокрым снегом – погода в Европе на неделю-4

В Софии малооблачно и +13. В турецкой столице до +17. В Афинах + 21, возможен кратковременный дождь. 

В Софии +13, а в Москве +6 и с мокрым снегом – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ясно и + 8. В Вильнюсе + 8 и переменная облачность. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +9, без осадков. +7 в Киеве. В столице России прогнозируется +6 и небольшие осадки – дождь и мокрый снег.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
Жителя Хорватии укусила гадюка, но сама умерла из-за алкоголя в его крови
07 октября 2025 08:15

Жителя Хорватии укусила гадюка, но сама умерла из-за алкоголя в его крови

В Москве +24, а в Париже +16 с дождём – прогноз погоды в Европе
20 сентября 2025 16:49

В Москве +24, а в Париже +16 с дождём – прогноз погоды в Европе

От +9 до +22, существенных осадков не ожидается – прогноз погоды в Беларуси на неделю
20 сентября 2025 16:46

От +9 до +22, существенных осадков не ожидается – прогноз погоды в Беларуси на неделю