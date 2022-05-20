Осторожно, Tinder! Как обезопасить себя от мошенников на сайтах знакомств?

В эпоху интернета стало просто сделать то, что раньше казалось невозможным: заказывать товары, сидя дома на уютном диване, работать и даже обрести любовь. Многие представляют отношения на расстоянии чем-то романтичным и необычайно захватывающим. Но жизнь не сказка, а за фотографией профиля может находиться совсем другой человек только с одним лишь умыслом: получить деньги любым доступным способом.

Как защитить себя от мошенников на сайтах знакомств? Пользователи предлагают следовать советам, чтобы сохранить свои сбережения. Проверяйте подлинность фотографий. Лучше всего начать видеозвонок – так проще убедиться в том, что перед вами человек, с «картинкой» которого вы общались ранее. Не переходите по сторонним ссылкам. Скорее всего, за ними скрываются фишинговые сайты для отмывания ваших накоплений.

Остерегайтесь разговоров о финансах. Если ваш партнер попал в беду, лучше предложить приехать, чем на эмоциях вводить банковские реквизиты в приложении для перевода. Не отправляйте малознакомым людям откровенные фото. Особая группа риска – девушки. Они могут стать жертвой шантажа.

Многие сайты для затруднения работы мошенников усложняют систему авторизации: подтверждение через смс, идентификация человека по фотографии. Модерация активно просматривает жалобы и действует оперативно: если в переписке часто используются слова «деньги», «помощь», «финансы», аккаунт злоумышленника с большой вероятностью будет заблокирован.

В 2022 году Netflix выпустили документальный фильм «Аферист из Tinder», где описывается история одного из самых крупных мошенников в интернете. Саймон Леваев в течение нескольких лет обманывал женщин: рассказывал про крупные богатства, занимал сотни тысяч долларов и пропадал. После выхода фильма сам герой отрицал, что является мошенником, однако Tinder заблокировали его аккаунт навсегда.