Девушка показала, как изменилась за 4 года отношений. Пока одни критикуют, другие хотят такого парня
Девушка поделилась роликом, который быстро завирусился и набрал более 17 миллионов просмотров. И в нём история отношений.
Пользовательница TikTok под ником Lisa Stokes показала несколько снимков, которые были сделаны четырьмя годами ранее. На них девушка стройная, одетая с иголочки и явно посещающая тренажёрный зал.
Фото: tiktok.com/@creativecreasian
Но вот Lisa вступила в отношения, прошло четыре года и у них с молодым человеком абсолютная гармония. Теперь девушка может позволить себе расслабиться, использовать чуть меньше макияжа, не ходить в спортзал и одеваться в свободные майки.
Фото: tiktok.com/@creativecreasian
Некоторые пользователи осудили Stokes, однако другие были в полном восторге. Ведь с таким молодым человеком они бы чувствовали себя как за каменной стеной.
Фото: tiktok.com/@creativecreasian
Кстати, недавно мы рассказывали о девушке, которая пошла на крайние меры, чтобы найти себе потенциального супруга. Всё из-за непрекращающихся вопросов мамы – здесь подробности.