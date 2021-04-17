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Девушка показала, как изменилась за 4 года отношений. Пока одни критикуют, другие хотят такого парня

17 апреля 2021 09:12
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Девушка поделилась роликом, который быстро завирусился и набрал более 17 миллионов просмотров. И в нём история отношений. 

Пользовательница TikTok под ником Lisa Stokes показала несколько снимков, которые были сделаны четырьмя годами ранее. На них девушка стройная, одетая с иголочки и явно посещающая тренажёрный зал. 

Девушка показала, как изменилась за 4 года отношений. Пока одни критикуют, другие хотят такого парня -1

Фото: tiktok.com/@creativecreasian 

Но вот Lisa вступила в отношения, прошло четыре года и у них с молодым человеком абсолютная гармония. Теперь девушка может позволить себе расслабиться, использовать чуть меньше макияжа, не ходить в спортзал и одеваться в свободные майки. 

Девушка показала, как изменилась за 4 года отношений. Пока одни критикуют, другие хотят такого парня -4

Фото: tiktok.com/@creativecreasian 

Некоторые пользователи осудили Stokes, однако другие были в полном восторге. Ведь с таким молодым человеком они бы чувствовали себя как за каменной стеной. 

Девушка показала, как изменилась за 4 года отношений. Пока одни критикуют, другие хотят такого парня -7

Фото: tiktok.com/@creativecreasian 

Кстати, недавно мы рассказывали о девушке, которая пошла на крайние меры, чтобы найти себе потенциального супруга. Всё из-за непрекращающихся вопросов мамы – здесь подробности

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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