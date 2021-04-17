Девушка показала, как изменилась за 4 года отношений. Пока одни критикуют, другие хотят такого парня

Девушка поделилась роликом, который быстро завирусился и набрал более 17 миллионов просмотров. И в нём история отношений.

Пользовательница TikTok под ником Lisa Stokes показала несколько снимков, которые были сделаны четырьмя годами ранее. На них девушка стройная, одетая с иголочки и явно посещающая тренажёрный зал.