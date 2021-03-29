Семья показала фотографию ребёнка с котёнком. Теперь люди не могут перестать умиляться

Не всякий человек сможет словами описать, что такое умиление. А вот ощутить это чувство и отличить его от любого другого каждый сможет без проблем.

Пользователь Reddit под ником Hoot2687 недавно стал счастливым отцом – супруга мужчины родила ему дочку. Но самое интересное, что беременной была не только женщина, но ещё и кошка. Животное родило котят через два дня после появления на свет девочки.

Тяжело не улыбнуться. Кот попал в сложную, но смешную ситуацию