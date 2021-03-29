Семья показала фотографию ребёнка с котёнком. Теперь люди не могут перестать умиляться

Не всякий человек сможет словами описать, что такое умиление. А вот ощутить это чувство и отличить его от любого другого каждый сможет без проблем.
Пользователь Reddit под ником Hoot2687 недавно стал счастливым отцом – супруга мужчины родила ему дочку. Но самое интересное, что беременной была не только женщина, но ещё и кошка. Животное родило котят через два дня после появления на свет девочки.
Тяжело не улыбнуться. Кот попал в сложную, но смешную ситуацию
Фото: reddit.com/user/Hoot2687
С тех пор прошло немного времени. Один из котят очень привязался к малышке. Когда у него есть возможность, пушистый детёныш всегда ложится рядом с маленькой хозяйкой.
«Я думаю, этим двоим суждено было стать лучшими друзьями», – написал Hoot2687.
Пользователи соцсети поздравили мужчину с пополнением и, конечно, умилились. Часть комментаторов вспомнила свои случаи из детства, в котором они ещё совсем малышами обнимались и спали с домашними питомцами.
Кстати, ранее мы показывали фотографию другой семьи с похожей ситуацией. Вот как выглядят спящие вместе котёнок и трёхдневный ребёнок – здесь подробности.