Ослабший котёнок пришёл за помощью к людям. И теперь на него приятно посмотреть
Крошечный котёнок с блохами и паразитами пришёл за помощью к людям. Ветеринары решили во что бы то ни стало помочь малышу вырасти и окрепнуть.
Как сообщает Lovemew, первой кроху увидела ветеринарная сестра Аврил из австралийского приюта для животных Best Friends Feelings. По словам специалистов, первое время котёнок, которого назвали Лулу, был настолько истощён, что у него была видна каждая косточка.
Фото: facebook.com/BestFriendsFelines
Малышку отдали на передержку. После пары недель постоянного наблюдения, лечения и кормления Лулу смесями для котят она начала понемногу набирать вес.
Фото: facebook.com/BestFriendsFelines
В то же время пушистая стала намного веселее и охотно шла на контакт с людьми и разными животными.
Фото: facebook.com/BestFriendsFelines
Чтобы Лулу не скучала, её познакомили с другим котёнком, который тоже попал в хорошие руки после трудной жизни на улице. Вдвоём котята стали поправляться ещё быстрее.
Фото: facebook.com/BestFriendsFelines
Когда Лулу полностью вылечилась и набрала нормальный для кошки вес, её вновь вернули в приют. Очень скоро пушистой заинтересовался мужчина по имени Рис. Парень забрал её к себе и назвал Цири.
Фото: facebook.com/BestFriendsFelines
По словам Риса, кошка очень любвеобильная, постоянно находится рядом с ним, и отказывается спать где-то ещё, кроме как на своём человеке.
Фото: facebook.com/BestFriendsFelines
И спустя пару месяцев жизни с Рисом Цири даже стала выглядеть так, словно набрала лишний килограмм-другой.
Фото: facebook.com/BestFriendsFelines
Кстати, ранее мы рассказывали о других котятах, которые попали в сложную ситуацию. О них позаботилась курица – подробнее здесь.