Ослабший котёнок пришёл за помощью к людям. И теперь на него приятно посмотреть

Крошечный котёнок с блохами и паразитами пришёл за помощью к людям. Ветеринары решили во что бы то ни стало помочь малышу вырасти и окрепнуть.

Как сообщает Lovemew, первой кроху увидела ветеринарная сестра Аврил из австралийского приюта для животных Best Friends Feelings. По словам специалистов, первое время котёнок, которого назвали Лулу, был настолько истощён, что у него была видна каждая косточка.