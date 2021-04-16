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Ослабший котёнок пришёл за помощью к людям. И теперь на него приятно посмотреть

16 апреля 2021 12:01
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Крошечный котёнок с блохами и паразитами пришёл за помощью к людям. Ветеринары решили во что бы то ни стало помочь малышу вырасти и окрепнуть. 

Как сообщает Lovemew, первой кроху увидела ветеринарная сестра Аврил из австралийского приюта для животных Best Friends Feelings. По словам специалистов, первое время котёнок, которого назвали Лулу, был настолько истощён, что у него была видна каждая косточка. 

Ослабший котёнок пришёл за помощью к людям. И теперь на него приятно посмотреть -1

Фото: facebook.com/BestFriendsFelines 

Малышку отдали на передержку. После пары недель постоянного наблюдения, лечения и кормления Лулу смесями для котят она начала понемногу набирать вес.

Ослабший котёнок пришёл за помощью к людям. И теперь на него приятно посмотреть -4

Фото: facebook.com/BestFriendsFelines 

В то же время пушистая стала намного веселее и охотно шла на контакт с людьми и разными животными. 

Ослабший котёнок пришёл за помощью к людям. И теперь на него приятно посмотреть -7

Фото: facebook.com/BestFriendsFelines 

Чтобы Лулу не скучала, её познакомили с другим котёнком, который тоже попал в хорошие руки после трудной жизни на улице. Вдвоём котята стали поправляться ещё быстрее. 

Ослабший котёнок пришёл за помощью к людям. И теперь на него приятно посмотреть -10

Фото: facebook.com/BestFriendsFelines 

Когда Лулу полностью вылечилась и набрала нормальный для кошки вес, её вновь вернули в приют. Очень скоро пушистой заинтересовался мужчина по имени Рис. Парень забрал её к себе и назвал Цири. 

Ослабший котёнок пришёл за помощью к людям. И теперь на него приятно посмотреть -13

Фото: facebook.com/BestFriendsFelines 

По словам Риса, кошка очень любвеобильная, постоянно находится рядом с ним, и отказывается спать где-то ещё, кроме как на своём человеке.

Ослабший котёнок пришёл за помощью к людям. И теперь на него приятно посмотреть -16

Фото: facebook.com/BestFriendsFelines 

И спустя пару месяцев жизни с Рисом Цири даже стала выглядеть так, словно набрала лишний килограмм-другой. 

Ослабший котёнок пришёл за помощью к людям. И теперь на него приятно посмотреть -19

Фото: facebook.com/BestFriendsFelines 

Кстати, ранее мы рассказывали о других котятах, которые попали в сложную ситуацию. О них позаботилась курица – подробнее здесь

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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