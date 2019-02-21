«Пять слоёв и между ними непрочная связь». Почему лёд этой весной особенно опасен

Лёд уже не тот. Короткая и тёплая зима не позволила любителям подлёдной рыбалки насладиться процессом и уже спешит отдать полномочия весне. Тем не менее, есть ещё те, кто всеми силами старается взять от зимней погоды всё и, рискуя своей жизнью, спешит на водоёмы, забывая о том, что счёт трагедиям на льду давно открыт. Как разглядеть реальную опасность за иллюзией надёжности?

«Оступился и в лунку наступил ногой». Рыбак провалился под лёд на Минском море

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель Минской городской организации ОСВОД – Федор Клюкач.

Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:

В период становления льда должны все помнить, независимо от того, крепкий лёд, некрепкий, но если его толщина меньше 7 см, выходить нельзя. В период таяния лёд темнеет, он становится тёмно-синим, появляются трещинки и горизонтально и вертикально.

А особенности становления льда в этом году – несколько раз, там получается до пяти слоёв, то мороз, то дождь, вода, потом опять.

И сегодня если взять срез этого льда, толщина 30 см, но он слоистый, пять слоёв и между слоями непрочная связь, поэтому верхняя часть может и держать, а снизу учитывая, что там температура воды 4 градуса, уже он непрочный и можно легко провалиться.

Как ходить по льду весной?