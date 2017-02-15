Борисовчанин собрал самую большую коллекцию автографов звезд «золотого века» Голливуда

Новости Беларуси. Нам кажется, что голливудские актеры и актрисы очень далеки и недоступны. Но это не совсем так. Борисовчанин Алексей Зеленко доказал, что при желании можно достучаться даже до самых больших знаменитостей. Алексей признается, что никогда не думал становиться коллекционером автографов. Все началось с интернет-переписки с одной из любимых актрис мужчины Азией Ардженто. Итальянка поблагодарила его за поздравление с днем рождения, и Алексей решил попробовать написать другим знаменитым людям, которые впечатлили его своими достижениями.

Фото: facebook.com/cinemascop.blr

Сначала Алексей писал всем подряд: политикам, спортсменам, музыкантам, писателям. Но потом мужчина решил серьезно подойти к коллекционированию автографов актеров «золотой эпохи» Голливуда 50-60-х годов, снявшихся в мировых киношедеврах. Алексей Зеленко (для vborisove.by):

«Письма приходят стабильно два раза в неделю уже достаточно долгое время. Я давно мог насобирать 400 автографов, но мне этого совсем не нужно. Сейчас у меня приблизительно сотня фотографий с автографами легенд Голливуда, правда, люди повторяются – некоторые актрисы присылают по три-четыре автографа! Все это – за год коллекционирования. Совсем скоро жду новую порцию от интересных людей, потому что на новый год послал около трех десятков писем. Для меня это не цель – появиться на публике с невероятным рекордом, просто в своих письмах я обещаю актрисам, что сохраню для молодого поколения память про легендарное кино, про которое мы стали забывать, а тогда пленку не тратили зря, и кино было настоящим искусством».

Фото: facebook.com/cinemascop.blr

Фото: facebook.com/cinemascop.blr

Коллекция Алексея уникальна тем, что она достаточно ограничена – звезд классического Голливуда не так уж и много и с каждым годом становится все меньше. А это значит, что у коллекционера из Борисова все меньше времени на то, чтобы пополнить свою коллекцию. «Сейчас осталось мало живых легенд Голливуда 50-60 годов, разговор идет про очень пожилых людей 85 лет минимум. Все чаще приходят письма без ответа, но есть и приятные исключения. У меня есть автографы двух актрис, которым уже по 100 лет! Если честно, то есть и любимые: например, Эн Блит и хичкоковская Вера Майлз».

Фото: facebook.com/cinemascop.blr

Адреса звезд Алексей находит на платных форумах. С поисками координат помогают и американские друзья. Некоторых актеров приходится уговаривать в интернете дать свой адрес, подписать фото. «Например, Мейми Ван Дорен активна в сети, но вот автограф давать не хочет. Это вопрос времени, я его получу, когда бабуля Мейми будет в хорошем настроении! На самом деле, старые звезды – с характером, знают себе цену, поэтому им еще нужно понравиться, чтобы они от всего сердца прислали тебе ответ. Звезды старого кино − это интересные люди, с большим сердцем. Некоторые из них очень рады, когда им пишут пред­ставители молодого поколения, которые любят и ценят мировую классику. В этом я убедился, побывав на выставке голли­вудских актрис, организованной Посоль­ством США в Центральной библиотеке имени И.Х.Колодеева в Борисове, где присутствовало много молодых людей. И тогда я подумал о том, что настоящее искусство вечно!»

Фото: facebook.com/cinemascop.blr

Алексей говорит, что всегда долго думает над письмами, которые отправляет знаменитостям. В них он благодарит их за любимые фильмы, расспрашивает про их увлечения, рассказывает про Беларусь, о ее достопримечательностях, красивых местах и о наших людях.