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Белорус сделал миниатюрный орган из бумаги: видео

16 февраля 2017 08:29
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Новости Беларуси. Орган в миниатюре создал белорусский мастер Алексей Жолнер. И даже сыграл на нем известную композицию «Под небом Парижа».

Автор сам разработал конструкцию инструмента.

В качестве материалов он использовал картон и бумагу. Причем, как рассказал мастер в своем сообщении к видеоролику, для создания органа понадобилось не только выверять пропорции, но и тщательно подбирать бумагу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изобретение получилось случайно, так как изначально в чертежах рождалась музыкальная шкатулка.

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное

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