Белорус сделал миниатюрный орган из бумаги: видео

Новости Беларуси. Орган в миниатюре создал белорусский мастер Алексей Жолнер. И даже сыграл на нем известную композицию «Под небом Парижа».

Автор сам разработал конструкцию инструмента.

В качестве материалов он использовал картон и бумагу. Причем, как рассказал мастер в своем сообщении к видеоролику, для создания органа понадобилось не только выверять пропорции, но и тщательно подбирать бумагу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.