26-летнего мужчину осудили за «вождение стоя»

Новости Великобритании. Адам Эллиотт утверждает, что водит машину сидя, а не стоя. Молодой человек просто не помещается в Ford Ka. А у окружающих складывается ощущение, что водитель авто немного привстал в своем транспортном средстве.

Как сообщает BBC, первоначально Эллиотт признал свою вину. Но после слушаний во вторник молодой человек заявил, что настаивает на своей невиновности. Как говорит сам Адам, изначально он признал вину из-за того, что ему «посоветовали» так сделать.