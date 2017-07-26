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Организаторы «Евровидения-2018» назвали место и даты проведения конкурса

26 июля 2017 14:53
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Новости Португалии. Популярный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Об этом сообщили организаторы европейского вокального шоу.

Кроме места были названы даты проведения полуфинала и финала конкурса. Известно, что первый полуфинал пройдет 8 мая, второй – 10 мая. Финал «Евровидения» состоится 12 мая будущего года.

Жан Филипп Де Тендер, медиа-директор Европейского вещательного союза:
Каждый год более сорока европейских стран собираются вместе, чтобы отметить как свое разнообразие, так и единство. «Евровидение» – это сильный европейский бренд, который вместе с участием Австралии, достиг того, что вы можете посмотреть на Европу под другим углом. Конкурс песни Евровидение – это три фантастических шоу, которые охватывают почти 200 миллионов зрителей по всему миру. В 2018 году Лиссабон станет гаванью для тысяч людей со всей Европы.

Организаторы «Евровидения-2018» назвали место и даты проведения конкурса-1

Фото: twitter.com/eurovision

Португалия примет конкурс впервые в истории. Это стало возможно благодаря победе молодого певца из Сальвадора Собрала из этой страны на нынешнем конкурсе, который проходил в Киеве.

«Если однажды тебя спросят обо мне»: о чем поет 27-летний Сальвадор Собрал – здесь подробнее.

# Фотофакт # Сальвадор Собрал # Евровидение 2018

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