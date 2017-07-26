Организаторы «Евровидения-2018» назвали место и даты проведения конкурса

Новости Португалии. Популярный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2018 году пройдет в Лиссабоне. Об этом сообщили организаторы европейского вокального шоу.

Кроме места были названы даты проведения полуфинала и финала конкурса. Известно, что первый полуфинал пройдет 8 мая, второй – 10 мая. Финал «Евровидения» состоится 12 мая будущего года.

Жан Филипп Де Тендер, медиа-директор Европейского вещательного союза:

Каждый год более сорока европейских стран собираются вместе, чтобы отметить как свое разнообразие, так и единство. «Евровидение» – это сильный европейский бренд, который вместе с участием Австралии, достиг того, что вы можете посмотреть на Европу под другим углом. Конкурс песни Евровидение – это три фантастических шоу, которые охватывают почти 200 миллионов зрителей по всему миру. В 2018 году Лиссабон станет гаванью для тысяч людей со всей Европы.