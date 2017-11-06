Прямой эфир

Физик из Филиппин победила в конкурсе «Мисс Земля»: 10 фото девушки

06 ноября 2017 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Филиппин. 4 ноября на Филиппинах прошел финал конкурса красоты «Мисс Земля», который проводится с 2001 года.

Победительницей престижного конкурса стала 26-летняя филиппинка Карен Ибаско. Она работает преподавателем в университете и является физиком по образованию. Девушка рассказала, что «для нее большая честь и привилегия быть первым ученым, который присоединился к конкурсу «Мисс Земля» и выиграл его».

За последние четыре года жительницы Филиппин трижды становились обладательницами короны конкурса «Мисс Земля».

Физик из Филиппин победила в конкурсе «Мисс Земля»: 10 фото девушки-1

Карен Ибаско. Фото: instagram.com/karenibasco

В нынешнем году впервые белорусская участница представляла страну на данном конкурсе.

10 фото представительницы Беларуси на конкурсе красоты «Мисс Земля» Полли Каннабис

Полли Каннабис, белорусская участница:
Этот месяц прошел так быстро. Месяц назад мы прибыли на Филиппины, и теперь я могу сказать, что нашла здесь второй дом и новую семью. Я буду скучать по этому очень сильно! Такой опыт бывает только однажды, и я взволнована, что судьба дала мне шанс представить мою страну здесь, на «Мисс Земля»!

Мы собрали 10 фото победительницы престижного конкурса в 2017 году – филиппинки Карен Ибаско.

# Фотофакт # калейдоскоп # Конкурс красоты # Полли Каннабис # Карен Ибаско

Другие новости рубрики

Все новости
«Реальна только музыка»: Instagram-обзор страницы певца Александра Панайотова
03 ноября 2017 13:24

«Реальна только музыка»: Instagram-обзор страницы певца Александра Панайотова

Трамп прокомментировал блокировку своего Twitter-аккаунта
03 ноября 2017 12:06

Трамп прокомментировал блокировку своего Twitter-аккаунта

Под комментатором Василием Уткиным сломалось кресло в прямом эфире
03 ноября 2017 09:46

Под комментатором Василием Уткиным сломалось кресло в прямом эфире