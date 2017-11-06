Физик из Филиппин победила в конкурсе «Мисс Земля»: 10 фото девушки

Новости Филиппин. 4 ноября на Филиппинах прошел финал конкурса красоты «Мисс Земля», который проводится с 2001 года.

Победительницей престижного конкурса стала 26-летняя филиппинка Карен Ибаско. Она работает преподавателем в университете и является физиком по образованию. Девушка рассказала, что «для нее большая честь и привилегия быть первым ученым, который присоединился к конкурсу «Мисс Земля» и выиграл его».

За последние четыре года жительницы Филиппин трижды становились обладательницами короны конкурса «Мисс Земля».