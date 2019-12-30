Прямой эфир

«Оно приносит мне радость и удовольствие». Один день с Дедом Морозом

30 декабря 2019 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уже завтра, когда часы пробьют полночь, в гости заявится добрый седовласый старик с подарками для всей семьи. Но чтобы встретить Новый год с Дедушкой Морозом, родителям стоит заранее все продумать. Чем ближе бой курантов, тем меньше свободного времени у сказочного героя. Да и тарифы на волшебство растут с каждой минутой.

«Оно приносит мне радость и удовольствие». Один день с Дедом Морозом-1

К приходу волшебника Александра готовилась заранее, поэтому не только украсила ёлку и подготовила стихотворение, но и весь год следила за своим поведением, ведь, как известно, к непослушным детям Дед Мороз не приходит.

«Оно приносит мне радость и удовольствие». Один день с Дедом Морозом-4

График Деда Мороза расписан на весь новогодний период. В день – по 5-7 визитов. А еще надо успеть подготовить подарки! Как признался любимый сказочный герой, современные дети чаще всего заказывают: домашних животных, смартфоны и планшеты, а также модные игрушки. Бывают и необычные желания, к примеру, слетать на Луну.

«Оно приносит мне радость и удовольствие». Один день с Дедом Морозом-7

Психологи настаивают: поддерживать в ребенке веру в сказку крайне важно. Это развивает фантазию, искренность, добродушие и умение верить в хорошее!

«Оно приносит мне радость и удовольствие». Один день с Дедом Морозом-10

Дети Виктории знают, кто такой Дедушка Мороз не понаслышке, он и в садик приходил, и в школу, но дома его ждали больше всего. Появление любимых новогодних персонажей на пороге поразило даже 8-летнего Савелия. Чтобы получить подарок от Дедушки Мороза, мальчик приносил домой только хорошие оценки и не хулиганил на переменах.

«Оно приносит мне радость и удовольствие». Один день с Дедом Морозом-13

Сам Дедушка Мороз признаётся: быть волшебником не просто. К каждому ребенку нужно найти подход. Но его любимое занятие – приносить радость, а о большем и мечтать нельзя.

Дед Мороз:
14 лет я уже занимаюсь этим замечательным ремеслом, которое вошло в мою душу, в мое тело и приносит мне радость и удовольствие.

«Оно приносит мне радость и удовольствие». Один день с Дедом Морозом-16

Все дети, как по секрету рассказал волшебник, одинаково верят в чудо в любой точке земного шара. И даже спустя много лет, когда малыш всё же раскроет тайну Нового года, светлое чувство и вера в сказку останутся навсегда.

«Оно приносит мне радость и удовольствие». Один день с Дедом Морозом-19

# Новый год # калейдоскоп # Дед Мороз # Фотофакт # Праздничные даты

Другие новости рубрики

Все новости
«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом
29 декабря 2019 16:38

«Когда он пришёл, я офигел немного». Маленькие белорусы о встрече с Президентом

Избранный Нео в реальной жизни. Что случилось с этим ребёнком?
29 декабря 2019 14:12

Избранный Нео в реальной жизни. Что случилось с этим ребёнком?

Едва сводила концы с концами. Накануне Рождества одинокая мать получила огромные чаевые
29 декабря 2019 13:28

Едва сводила концы с концами. Накануне Рождества одинокая мать получила огромные чаевые