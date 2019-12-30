«Оно приносит мне радость и удовольствие». Один день с Дедом Морозом

Уже завтра, когда часы пробьют полночь, в гости заявится добрый седовласый старик с подарками для всей семьи. Но чтобы встретить Новый год с Дедушкой Морозом, родителям стоит заранее все продумать. Чем ближе бой курантов, тем меньше свободного времени у сказочного героя. Да и тарифы на волшебство растут с каждой минутой.

К приходу волшебника Александра готовилась заранее, поэтому не только украсила ёлку и подготовила стихотворение, но и весь год следила за своим поведением, ведь, как известно, к непослушным детям Дед Мороз не приходит.

График Деда Мороза расписан на весь новогодний период. В день – по 5-7 визитов. А еще надо успеть подготовить подарки! Как признался любимый сказочный герой, современные дети чаще всего заказывают: домашних животных, смартфоны и планшеты, а также модные игрушки. Бывают и необычные желания, к примеру, слетать на Луну.

Психологи настаивают: поддерживать в ребенке веру в сказку крайне важно. Это развивает фантазию, искренность, добродушие и умение верить в хорошее!

Дети Виктории знают, кто такой Дедушка Мороз не понаслышке, он и в садик приходил, и в школу, но дома его ждали больше всего. Появление любимых новогодних персонажей на пороге поразило даже 8-летнего Савелия. Чтобы получить подарок от Дедушки Мороза, мальчик приносил домой только хорошие оценки и не хулиганил на переменах.

Сам Дедушка Мороз признаётся: быть волшебником не просто. К каждому ребенку нужно найти подход. Но его любимое занятие – приносить радость, а о большем и мечтать нельзя. Дед Мороз:

14 лет я уже занимаюсь этим замечательным ремеслом, которое вошло в мою душу, в мое тело и приносит мне радость и удовольствие.