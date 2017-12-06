Прямой эфир

Они разрушили молчание. Журнал Time назвал человека года

06 декабря 2017 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Журнал Time назвал человека года.

По информации издания, людьми года стали женщины и мужчины, которые не побоялись открыто рассказать о сексуальных домогательствах.

На обложке журнала написано: «Они разрушили молчание. С этих голосов началось движение».

Почему Голливуд 30 лет молчал о насилии со стороны влиятельного продюсера (подробности здесь).

Они разрушили молчание. Журнал Time назвал человека года-1

Фото: time.com

По словам редакции издания, «женщины и мужчины, нарушившие свое молчание, являются представителями всех рас, классов, профессий и практически всех жителей земного шара. Они могут работать на полях в Калифорнии или в Европейском парламенте. Они являются частью движения, у которого нет формального имени. Но теперь у них голос».

На втором месте оказался победитель прошлого года – президент США Дональд Трамп, а на третьем – председатель КНР Си Цзиньпин.

Они разрушили молчание. Журнал Time назвал человека года-4

Дональд Трамп

Человеком года становится личность или группа лиц, которые оказали наибольшее влияние на новостную повестку года. Первое место выбирает редакция.

# Фотофакт # калейдоскоп # Насилие # Тейлор Свифт # Роуз МакГоун # Эшли Джадд

Другие новости рубрики

Все новости
Татьяна Тарасова призвала российских спортсменов ехать на ОИ-2018 и раскритиковала действия экс-министра спорта
06 декабря 2017 14:23

Татьяна Тарасова призвала российских спортсменов ехать на ОИ-2018 и раскритиковала действия экс-министра спорта

Скончался известный рок-музыкант Джонни Холлидей
06 декабря 2017 09:48

Скончался известный рок-музыкант Джонни Холлидей

Пусть каждый из них самостоятельно примет решение: Яна Рудковская об отстранении российских спортсменов от ОИ-2018
06 декабря 2017 09:05

Пусть каждый из них самостоятельно примет решение: Яна Рудковская об отстранении российских спортсменов от ОИ-2018