Они разрушили молчание. Журнал Time назвал человека года

Новости США. Журнал Time назвал человека года.
По информации издания, людьми года стали женщины и мужчины, которые не побоялись открыто рассказать о сексуальных домогательствах.
На обложке журнала написано: «Они разрушили молчание. С этих голосов началось движение».
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По словам редакции издания, «женщины и мужчины, нарушившие свое молчание, являются представителями всех рас, классов, профессий и практически всех жителей земного шара. Они могут работать на полях в Калифорнии или в Европейском парламенте. Они являются частью движения, у которого нет формального имени. Но теперь у них голос».
На втором месте оказался победитель прошлого года – президент США Дональд Трамп, а на третьем – председатель КНР Си Цзиньпин.
Человеком года становится личность или группа лиц, которые оказали наибольшее влияние на новостную повестку года. Первое место выбирает редакция.