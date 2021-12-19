Контрастный душ, спорт и питание. Рассказываем, как справиться с холодами

Наступила зима, а вместе с ней пришли и холода. Однако это совсем не означает, что оставшиеся несколько месяцев вам нужно будет мёрзнуть. В этой статье мы подготовили несколько советов, которые помогут легче перенести эту холодную пору. Регулярные физические упражнения Занимаясь спортом, вы сжигаете калории, преобразовывая их в энергию, и помогаете обмену веществ улучшить терморегуляцию. Также увеличение мышечной массы делает ваше самочувствие во время холодов намного лучше, поскольку мышцы состоят из тканей, которые даже в состоянии покоя излучают тепло.

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Набор веса Чем больше мы едим, тем интенсивнее наш организм производит энергию, которая помогает чувствовать себя комфортно во время холода. Ведь жир – это защитный слой для внутренних органов, который способствует поддержанию постоянной температуры тела. Однако здесь важно не переусердствовать. Нужно придерживаться сбалансированного питания, просто увеличивая размер порций. Контрастный душ Контрастный душ тонизирует организм, заряжает нас энергией, улучшает работу сосудов, облегчая приступы озноба. Также это помогает привыкнуть к скачкам температуры, после чего выйти из тёплого дома на холод вам не составит труда.

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Поменьше одежды Желание при любом понижении температуры в квартире надеть на себя ещё одни носки или залезть под одеяло может снизить устойчивость вашего организма к холодам. Если отказаться от привычки накидывать на себя что-нибудь тёплое, то и переносить холод станет намного легче. Ведь таким способом вы приучите своё тело справляться с низкими температурами самостоятельно.

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