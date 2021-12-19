Прямой эфир

Контрастный душ, спорт и питание. Рассказываем, как справиться с холодами

19 декабря 2021 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наступила зима, а вместе с ней пришли и холода. Однако это совсем не означает, что оставшиеся несколько месяцев вам нужно будет мёрзнуть. В этой статье мы подготовили несколько советов, которые помогут легче перенести эту холодную пору.  

Регулярные физические упражнения  

Занимаясь спортом, вы сжигаете калории, преобразовывая их в энергию, и помогаете обмену веществ улучшить терморегуляцию. Также увеличение мышечной массы делает ваше самочувствие во время холодов намного лучше, поскольку мышцы состоят из тканей, которые даже в состоянии покоя излучают тепло.  

Контрастный душ, спорт и питание. Рассказываем, как справиться с холодами-1

Фото: pixabay.com  

Набор веса  

Чем больше мы едим, тем интенсивнее наш организм производит энергию, которая помогает чувствовать себя комфортно во время холода. Ведь жир – это защитный слой для внутренних органов, который способствует поддержанию постоянной температуры тела. Однако здесь важно не переусердствовать. Нужно придерживаться сбалансированного питания, просто увеличивая размер порций.  

Контрастный душ  

Контрастный душ тонизирует организм, заряжает нас энергией, улучшает работу сосудов, облегчая приступы озноба. Также это помогает привыкнуть к скачкам температуры, после чего выйти из тёплого дома на холод вам не составит труда.  

Контрастный душ, спорт и питание. Рассказываем, как справиться с холодами-4

Фото: pexels.com  

Поменьше одежды  

Желание при любом понижении температуры в квартире надеть на себя ещё одни носки или залезть под одеяло может снизить устойчивость вашего организма к холодам. Если отказаться от привычки накидывать на себя что-нибудь тёплое, то и переносить холод станет намного легче. Ведь таким способом вы приучите своё тело справляться с низкими температурами самостоятельно.  

Контрастный душ, спорт и питание. Рассказываем, как справиться с холодами-7

Фото: pixabay.com  

Дрожь  

Как только вы замечаете, что начинаете дрожать от холода, постарайтесь остановиться. Ведь с помощью такого механизма наш организм борется с низкими температурами, заставляя тело генерировать тепло. Однако эта  физиологическая реакция требуется только при максимально низких температурах. Поэтому если вы дрожите, когда столбик термометра опустился чуть ниже нуля, то это является чрезмерной реакцией, которая напрасно истощает ваш организм.  

Кстати, недавно мы рассказывали, как справиться с холодовой аллергией. Узнать способы борьбы с этим недугом можно здесь.  

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Переплатила за экскурсию и решила сбросить вес. Как девушка похудела на 59 килограммов
19 декабря 2021 15:48

Переплатила за экскурсию и решила сбросить вес. Как девушка похудела на 59 килограммов

Актёр Тимур Батрутдинов находится в больнице с 50% поражением лёгких
19 декабря 2021 15:22

Актёр Тимур Батрутдинов находится в больнице с 50% поражением лёгких

Официантка лишилась работы из-за щедрых чаевых. Почему так получилось?
17 декабря 2021 11:39

Официантка лишилась работы из-за щедрых чаевых. Почему так получилось?