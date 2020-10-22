Каждый вид питается определённым типом корма. Как правильно подкармливать пернатых

Руслан Шайкин, директор учреждения «Центр экологического воспитания и развития»:

Сегодня мы с вами открываем сезон подкормки птиц. Дело в том, что уже начались похолодания, неожиданно как всегда, птицам нужно помогать. Некоторые птицы у нас улетели на юг, а другие, которые остались, им холодно.

Световой день становится короче, а ночи длиннее. Зима совсем близко, а это значит, пора подумать о том, как помочь нашим пернатым друзьям. В зимнее время им сложнее добывать корм, при этом его требуется больше. Прежде чем начинать подкормку птиц, необходимо запомнить, каждый вид питается определенным типом корма.

Руслан Шайкин:

Лучший корм для всех видов птиц, безусловно, это семена подсолнечника. Эти семена любят и синицы, зеленушки, снегири. Но нужно помнить, что если синицы стайкой налетают и разносят весь этот корм, то в кормушке ничего не остается и другие виды птиц остаются без еды, поэтому нужно насыпать разнообразный корм. Мы рекомендуем мешать семена подсолнуха с семенами проса, рапса, льняного семени, овсяной крупы, и тогда каждый вид птиц найдет в кормушке что-то для себя. Рапс очень хорошо едят чижики, снегири, просо лучше всего нравится полевому и домовому воробью. Поползень предпочитает семена подсолнуха, тыквы, ровно как и синицы.

По статистике, стандартная кормушка способна прокормить зимой до пятисот птиц. Размещать их лучше в месте, закрытом от ветра и недоступном для хищников, подальше от проезжих дорог и людных глаз. Сделать благое дело – изготовить кормушку – могут и жители больших городов. Материал для домика подойдет любой: плотный картон, обувная коробка или даже пластиковая бутылка. Главное, в конце сезона не забывать снимать птичью столовую и убирать ее до следующего сезона.

Руслан Шайкин:

Часто люди изготавливают самую простую кормушку из пластиковых бутылок. Такие кормушки тоже можно рекомендовать. За ними нужно следить, корм туда подсыпать. А весной, когда нет необходимости в этой кормушке, ее нужно снять. Потому что часто мы наблюдаем, когда весной деревья завешаны этими кормушками, они падают на землю и становятся обычным мусором. Из-за благого дела, помощи птицам, мы становимся не совсем дружественными природе.

О помощи пернатым знают даже дети. Изготавливать кормушки для них – одно удовольствие.

Современные ноу-хау потихоньку пробираются и в жизнь наших меньших собратьев. Сегодня установить маленькую камеру видеонаблюдения можно даже в кормушке. Так мы сможем наблюдать за птицами, которые к нам прилетают. Руслан Шайкин:

Сейчас мы установим наши камеры в кормушку, и они будут нам записывать всю информацию, что происходило в кормушке, когда мы были в школе.