Прямой эфир

Каждый вид питается определённым типом корма. Как правильно подкармливать пернатых

22 октября 2020 09:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Руслан Шайкин, директор учреждения «Центр экологического воспитания и развития»:
Сегодня мы с вами открываем сезон подкормки птиц. Дело в том, что уже начались похолодания, неожиданно как всегда, птицам нужно помогать. Некоторые птицы у нас улетели на юг, а другие, которые остались, им холодно.

Каждый вид питается определённым типом корма. Как правильно подкармливать пернатых-1

Световой день становится короче, а ночи длиннее. Зима совсем близко, а это значит, пора подумать о том, как помочь нашим пернатым друзьям. В зимнее время им сложнее добывать корм, при этом его требуется больше. Прежде чем начинать подкормку птиц, необходимо запомнить, каждый вид питается определенным типом корма.

Каждый вид питается определённым типом корма. Как правильно подкармливать пернатых-4

Руслан Шайкин:
Лучший корм для всех видов птиц, безусловно, это семена подсолнечника. Эти семена любят и синицы, зеленушки, снегири. Но нужно помнить, что если синицы стайкой налетают и разносят весь этот корм, то в кормушке ничего не остается и другие виды птиц остаются без еды, поэтому нужно насыпать разнообразный корм. Мы рекомендуем мешать семена подсолнуха с семенами проса, рапса, льняного семени, овсяной крупы, и тогда каждый вид птиц найдет в кормушке что-то для себя. Рапс очень хорошо едят чижики, снегири, просо лучше всего нравится полевому и домовому воробью. Поползень предпочитает семена подсолнуха, тыквы, ровно как и синицы.

Каждый вид питается определённым типом корма. Как правильно подкармливать пернатых-7

По статистике, стандартная кормушка способна прокормить зимой до пятисот птиц. Размещать их лучше в месте, закрытом от ветра и недоступном для хищников, подальше от проезжих дорог и людных глаз. Сделать благое дело – изготовить кормушку – могут и жители больших городов. Материал для домика подойдет любой: плотный картон, обувная коробка или даже пластиковая бутылка. Главное, в конце сезона не забывать снимать птичью столовую и убирать ее до следующего сезона.

Каждый вид питается определённым типом корма. Как правильно подкармливать пернатых-10

Руслан Шайкин:
Часто люди изготавливают самую простую кормушку из пластиковых бутылок. Такие кормушки тоже можно рекомендовать. За ними нужно следить, корм туда подсыпать. А весной, когда нет необходимости в этой кормушке, ее нужно снять. Потому что часто мы наблюдаем, когда весной деревья завешаны этими кормушками, они падают на землю и становятся обычным мусором. Из-за благого дела, помощи птицам, мы становимся не совсем дружественными природе.

Каждый вид питается определённым типом корма. Как правильно подкармливать пернатых-13

О помощи пернатым знают даже дети. Изготавливать кормушки для них – одно удовольствие.

Каждый вид питается определённым типом корма. Как правильно подкармливать пернатых-16

Современные ноу-хау потихоньку пробираются и в жизнь наших меньших собратьев. Сегодня установить маленькую камеру видеонаблюдения можно даже в кормушке. Так мы сможем наблюдать за птицами, которые к нам прилетают.

Руслан Шайкин:
Сейчас мы установим наши камеры в кормушку, и они будут нам записывать всю информацию, что происходило в кормушке, когда мы были в школе.

Каждый вид питается определённым типом корма. Как правильно подкармливать пернатых-19

Чтобы помочь птицам пережить холода, особых усилий не требуется. Поверьте, они щедро отблагодарят вас, как только сойдет снег, ведь лучших помощников в борьбе с вредителями не найти.

# Птицы Беларуси # калейдоскоп # Руслан Шайкин # Юлия Пашкевич # Фотофакт # Птицы

Другие новости рубрики

Все новости
«Услышать предложение продавца и посоветоваться с родственниками». Как вести себя при покупке квартиры, чтобы купить выгодно
22 октября 2020 07:56

«Услышать предложение продавца и посоветоваться с родственниками». Как вести себя при покупке квартиры, чтобы купить выгодно

Какую обувь надеть, если у вас широкая стопа, высокий подъём или выступающие косточки? Показываем комфортную обувь «Марко»
22 октября 2020 07:39

Какую обувь надеть, если у вас широкая стопа, высокий подъём или выступающие косточки? Показываем комфортную обувь «Марко»

Мужчина жил в страхе 30 лет. Узнав правду, он не смог сдержать слёзы
22 октября 2020 07:27

Мужчина жил в страхе 30 лет. Узнав правду, он не смог сдержать слёзы