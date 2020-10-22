«Услышать предложение продавца и посоветоваться с родственниками». Как вести себя при покупке квартиры, чтобы купить выгодно

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Вы покупаете квартиру и риелтор уже прислал несколько подходящих вариантов. Чего и почему стоит избегать при покупке жилья? Вот пример. Молодой человек в разговоре с продавцом то и дело восторгается квартирой. Его радуют район, этаж и ремонт. И тут покупатель заявляет: «Беру, сколько вы готовы уступить?» И очень удивляется, что продавец отказывается торговаться. А для чего ему сбавлять цену, вас же все устраивает?

Надежда Орловская, руководитель отдела продаж агентства недвижимости:

Прийти спокойно без эмоций посмотреть все, поспрашивать, поинтересоваться по поводу торга, услышать предложение продавца и уйти для того, чтобы посоветоваться с родственниками и принять правильное решение.

Резко критиковать квартиру тоже не стоит, так вы только поссоритесь с продавцом. А ведь недостатки жилья – хороший повод для торга. Надежда Орловская:

Если у вас есть конструктивный торг, есть какие-то реальные существенные недостатки, о них можно говорить и нужно на них указать. Это поможет тому, чтобы вы потом все-таки сторговали какую-то сумму денег на этой квартире. И это было аргументировано.

Основание для снижения стоимости – не только изъяны квартиры, но и условия совершения сделки. Предложите продавцу выгоду, взамен которой вы получите материальную компенсацию: заплатите наличными в течение нескольких дней, возьмите на себя оформление документов или окажите помощь в переезде.

Не стесняйтесь задавать продавцу откровенные вопросы: кто прописан в квартире, кто живет, когда и куда выпишется. Нет никакой гарантии, что вас не обманут, но в большинстве случаев по реакции и манере ответов можно будет составить представление. Если есть хоть малейшие сомнения – отказывайтесь.

Не трогайте личные вещи хозяев, особенно если они еще живут в квартире. Вы же не в гостях. А если смотрите жилье вдвоем, не расходитесь по разным комнатам, ведь хозяин может принять вас за домушников. И еще, будьте готовы к хитрым ходам продавца. К примеру, во время просмотра он может устроить спектакль, пригласить своих знакомых, а вам скажет, что это покупатели. Надежда Орловская:

Если вы пришли на квартиру, а за вами в очереди стоит еще несколько потенциальных покупателей, то имеет смысл решение принимать после просмотра сразу же. Почему? Если цена адекватная, т. е. она рыночная, квартира по качеству соответствует этой цифре, то имеет смысл оставлять задаток здесь и сейчас. Если же вы понимаете, что это какой-то спектакль, который разыгрывает продавец, тогда здесь выиграет в этой борьбе тот, кто эмоционально более устойчив.