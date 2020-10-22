Какую обувь надеть, если у вас широкая стопа, высокий подъём или выступающие косточки? Показываем комфортную обувь «Марко»

Принцу понадобилось обойти все королевство, прежде чем найти владелицу хрустальной туфельки с нестандартной ножкой. Необычные черевички сказочной принцессе, как известно, подарила Волшебница крестная. Современным же золушкам достаточно заглянуть в обувное царство – магазины холдинга «Марко», где без труда можно подобрать подходящую пару. В линейке «Марко комфорт» представлена мужская и женская обувь для покупателей с физиологическими особенностями, будь то широкая стопа, высокий подъем или выступающие косточки.

Анна Шашкова:

У меня проблемная нога, у меня очень высокий подъем, плюс косточка, и поэтому серию «Марко комфорт» ношу с большим удовольствием. Тем более, что в новинках здесь представлена резиновая вставка для повышенной комфортности, плюс сбоку замочек.

В моделях обуви «Повышенной комфортности» предусмотрены функциональные элементы для максимального удобства обувания: это и резинки, застежки велькро, дополнительная шнуровка, могут присутствовать и мягкие канты. Татьяна Меньших, главный художник-модельер холдинга «Марко»:

В данной модели предусмотрена эластичная вставка, которая позволяет максимально комфортно надевать обувь, не прибегая к дополнительному варианту шнуровки.

В этой моделе предусмотрены две застежки-молнии для максимального удобства при обувании и носке. Обладатели таких моделей будут не только стильно и современно выглядеть, но и чувствовать себя комфортно на протяжении всего дня.

Данные босоножки также представляют собой микс функциональных элементов. В пяточной части декоративная резинка обеспечивает удобство обувания, также полнота регулируется за счет застежек велькро.

Обувь коллекции «Марко комфорт» имеет несколько расширенную носочную часть – полноту. Такие пары легко заприметить на прилавке. Екатерина Телкова, модельер-конструктор ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Существует 12 полнот обуви, они маркируются с первой до двенадцатой. 8-12 – увеличенная женская полнота, и с 9 до 12 – мужская увеличенная. Данную группу моделей вы можете распознать легко по значку «XXL» на подкладке обуви. Присутствуют модели с увеличенной полнотой голенища, данные модели также можно распознать по значку «XXL» на подкладке.

Определить свою полноту очень просто. С помощью сантиметровой ленты измеряйте наиболее выступающие точки носочной части – это косточки возле большого пальца и мизинца. Проводите процедуру вечером, так как объем ноги в это время будет больше.

А чтобы чувствовать себя воздушной бабочкой круглый год, специалисты компании рекомендуют выбрать подходящий фасон обуви, который определяется конфигурацией низа модели, при этом верх может быть разным.

Ольга Окунь, художник-модельер холдинга «Марко»:

К примеру, вам по размеру и полноте идеально подошли стильные и удобные туфли на фасоне «Кармелита», следовательно, при покупке осенней пары обуви вы смело можете выбрать сапожки на этом же фасоне, пара идеально сядет на ваши ноги. Обувь «Марко» создается с учетом особенностей славянской стопы.