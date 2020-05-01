«Вы чемпионы». Группа Queen и певец Адам Ламберт перепели песню и посвятили её медикам

Рок-группа Queen и певец Адам Ламберт перепели хит «We Are The Champions», посвятив песню медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, текст песни был изменен на «You Are The Champions», что в переводе означает «Вы чемпионы».
Рок-группа Queen и певец Адам Ламберт перепели хит «We Are The Champions», посвятив песню медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, текст песни был изменен на «You Are The Champions», что в переводе означает «Вы чемпионы».
Во время карантина Брайан Мэй и Роджер Тейлор продолжали выступать онлайн, а во время одного из джемов музыканты решили записать новую версию классической композиции Queen.
Запись была сделана на смартфоны в музыкальных студиях Лондона и Лос-Анджелеса. Ее посвятили врачам и всем, кто борется с пандемией.