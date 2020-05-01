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«Вы чемпионы». Группа Queen и певец Адам Ламберт перепели песню и посвятили её медикам

01 мая 2020 17:53
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Рок-группа Queen и певец Адам Ламберт перепели хит «We Are The Champions», посвятив песню медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, текст песни был изменен на «You Are The Champions», что в переводе означает «Вы чемпионы».

«Вы чемпионы». Группа Queen и певец Адам Ламберт перепели песню и посвятили её медикам-1

«Вы чемпионы». Группа Queen и певец Адам Ламберт перепели песню и посвятили её медикам-3

«Вы чемпионы». Группа Queen и певец Адам Ламберт перепели песню и посвятили её медикам-5

«Вы чемпионы». Группа Queen и певец Адам Ламберт перепели песню и посвятили её медикам-7

Во время карантина Брайан Мэй и Роджер Тейлор продолжали выступать онлайн, а во время одного из джемов музыканты решили записать новую версию классической композиции Queen.

«Вы чемпионы». Группа Queen и певец Адам Ламберт перепели песню и посвятили её медикам-10

«Вы чемпионы». Группа Queen и певец Адам Ламберт перепели песню и посвятили её медикам-12

«Вы чемпионы». Группа Queen и певец Адам Ламберт перепели песню и посвятили её медикам-14

«Вы чемпионы». Группа Queen и певец Адам Ламберт перепели песню и посвятили её медикам-16

«Вы чемпионы». Группа Queen и певец Адам Ламберт перепели песню и посвятили её медикам-18

Запись была сделана на смартфоны в музыкальных студиях Лондона и Лос-Анджелеса. Ее посвятили врачам и всем, кто борется с пандемией.

# Коронавирус # Фотофакт

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