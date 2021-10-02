Что делать, когда нечего делать? 7 советов, которые помогут скоротать время
Порой мы совершенно не знаем, чем занять себя. Кажется, в мире столько всего интересного, а делать всё равно нечего. Поэтому мы решили прийти к вам на помощь и рассказать, как можно с пользой провести своё свободное время.
Наведите порядок
Избавляясь от ненужных вещей, вы освобождаете место новым. И речь идёт не только о пополнении гардероба или приобретении очередной статуэтки. Уборка помогает навести порядок не только в квартире, но и в голове, вдохновляя на новые свершения.
Послушайте музыку
Древний мыслитель Платон советовал использовать музыку для борьбы с тревожностью. Также учёные утверждают, что прослушивание любимых треков уменьшает усталость, выравнивает дыхание и стабилизирует давление. Поэтому такой способ отвлечь себя – не только приятное, но и полезное занятие.
Почитайте книгу
Литература – это ворота в мир захватывающих приключений, загадок, дружбы и любви. Не зря знаменитый создатель страшных историй Стивен Кинг писал: «Запах книг – пряный запах, отдающий сказкой». Поэтому чтение – лучшее занятие при скуке или плохом настроении.
Поиграйте в компьютерные игры
Мир захватывающих историй таят в себе не только литературные произведения, но и компьютерные игры, где человек становится частью истории и может влиять на исход событий. Поэтому такие «посиделки» за компьютером идеально справятся с задачей отвлечь вас на несколько часов.
Приготовьте что-то вкусненькое
Ничто так не поднимает настроение, как вкусная еда. Изучение новых рецептов даёт возможность не только побаловать себя, но и немного прокачаться в кулинарной сфере. А ещё готовка – хороший повод провести время вместе со своей второй половинкой.
Сделайте доску визуализации
Существует гипотеза, что постоянное визуальное сопровождение своих целей и мечтаний ускоряет их реализацию. Почему бы не проверить это на практике? Такое занятие не просто напомнит вам о самом сокровенном, но и будет служить новой мотивацией для достижения желаемого.
Посмотрите фильм
Залог хорошего вечера – интересный и захватывающий фильм, вкусняшки и какао. Также это идеальный повод собраться с друзьями и хорошо провести время.
А какие фильмы стоит посмотреть этой осенью, вы можете узнать здесь.