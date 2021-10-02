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Что делать, когда нечего делать? 7 советов, которые помогут скоротать время

02 октября 2021 10:40
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Порой мы совершенно не знаем, чем занять себя. Кажется, в мире столько всего интересного, а делать всё равно нечего. Поэтому мы решили прийти к вам на помощь и рассказать, как можно с пользой провести своё свободное время.

Наведите порядок

Избавляясь от ненужных вещей, вы освобождаете место новым. И речь идёт не только о пополнении гардероба или приобретении очередной статуэтки. Уборка помогает навести порядок не только в квартире, но и в голове, вдохновляя на новые свершения.

Что делать, когда нечего делать? 7 советов, которые помогут скоротать время-1

Фото: pixabay.com

Послушайте музыку

Древний мыслитель Платон советовал использовать музыку для борьбы с тревожностью. Также учёные утверждают, что прослушивание любимых треков уменьшает усталость, выравнивает дыхание и стабилизирует давление. Поэтому такой способ отвлечь себя – не только приятное, но и полезное занятие.

Что делать, когда нечего делать? 7 советов, которые помогут скоротать время-4

Фото: pixabay.com

Почитайте книгу

Литература – это ворота в мир захватывающих приключений, загадок, дружбы и любви. Не зря знаменитый создатель страшных историй Стивен Кинг писал: «Запах книг – пряный запах, отдающий сказкой». Поэтому чтение – лучшее занятие при скуке или плохом настроении.

Что делать, когда нечего делать? 7 советов, которые помогут скоротать время-7

Фото: pixabay.com

Поиграйте в компьютерные игры

Мир захватывающих историй таят в себе не только литературные произведения, но и компьютерные игры, где человек становится частью истории и может влиять на исход событий. Поэтому такие «посиделки» за компьютером идеально справятся с задачей отвлечь вас на несколько часов.

Что делать, когда нечего делать? 7 советов, которые помогут скоротать время-10

Фото: pixabay.com

Приготовьте что-то вкусненькое

Ничто так не поднимает настроение, как вкусная еда. Изучение новых рецептов даёт возможность не только побаловать себя, но и немного прокачаться в кулинарной сфере. А ещё готовка – хороший повод провести время вместе со своей второй половинкой.

Что делать, когда нечего делать? 7 советов, которые помогут скоротать время-13

Фото: pixabay.com

Сделайте доску визуализации

Существует гипотеза, что постоянное визуальное сопровождение своих целей и мечтаний ускоряет их реализацию. Почему бы не проверить это на практике? Такое занятие не просто напомнит вам о самом сокровенном, но и будет служить новой мотивацией для достижения желаемого.

Что делать, когда нечего делать? 7 советов, которые помогут скоротать время-16

Фото: pixabay.com

Посмотрите фильм

Залог хорошего вечера – интересный и захватывающий фильм, вкусняшки и какао. Также это идеальный повод собраться с друзьями и хорошо провести время.

А какие фильмы стоит посмотреть этой осенью, вы можете узнать здесь.

# Полезные советы # калейдоскоп # Стивен Кинг # Фотофакт

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