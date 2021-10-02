Что делать, когда нечего делать? 7 советов, которые помогут скоротать время

Порой мы совершенно не знаем, чем занять себя. Кажется, в мире столько всего интересного, а делать всё равно нечего. Поэтому мы решили прийти к вам на помощь и рассказать, как можно с пользой провести своё свободное время.

Наведите порядок

Избавляясь от ненужных вещей, вы освобождаете место новым. И речь идёт не только о пополнении гардероба или приобретении очередной статуэтки. Уборка помогает навести порядок не только в квартире, но и в голове, вдохновляя на новые свершения.