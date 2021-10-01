Прямой эфир

Чтобы обзавестись тысячами друзей, нужен всего один пост. Как исполнилась мечта именинника

01 октября 2021 12:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О каком подарке вы мечтаете на свой день рождения? Порой самое ценное кроется в мелочах, которые способен выполнить каждый из нас.

Пользователь Twitter kevharrison_ рассказал о заветной мечте своего сына, болеющего аутизмом. Желания мальчика были следующие: научиться водить машину и завести друзей.

Чтобы обзавестись тысячами друзей, нужен всего один пост. Как исполнилась мечта именинника-1

Фото: twitter.com/kevharrison_

В день рождения чудеса случаются. Пользователи социальной сети заметили просьбу мужчины поздравить его сына и решили доказать, что проблемы со здоровьем – не повод быть одному.

Благодаря заботе отца у мальчика появились друзья в Италии, Англии, Великобритании и других уголках планеты, а опубликованный пост набрал более 115 тысяч лайков. Так с помощью интернета Даниэль смог получить свой самый желанный подарок на день рождения.

Чтобы обзавестись тысячами друзей, нужен всего один пост. Как исполнилась мечта именинника-4

Фото: twitter.com/kevharrison_

К сожалению, проблема отсутствия друзей становится для школьников всё более актуальной. Узнать, как её предотвратить, вы можете здесь.

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Зачем вы так делаете? Действия, за которые не нужно оправдываться
30 сентября 2021 12:02

Зачем вы так делаете? Действия, за которые не нужно оправдываться

Знакомство не удалось. Как девушка встретилась в своей машине с медведем
29 сентября 2021 10:42

Знакомство не удалось. Как девушка встретилась в своей машине с медведем

Что делать, если у ребёнка в школе нет друзей? Советы психолога
27 сентября 2021 08:02

Что делать, если у ребёнка в школе нет друзей? Советы психолога