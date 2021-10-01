Чтобы обзавестись тысячами друзей, нужен всего один пост. Как исполнилась мечта именинника

О каком подарке вы мечтаете на свой день рождения? Порой самое ценное кроется в мелочах, которые способен выполнить каждый из нас.
Пользователь Twitter kevharrison_ рассказал о заветной мечте своего сына, болеющего аутизмом. Желания мальчика были следующие: научиться водить машину и завести друзей.
Фото: twitter.com/kevharrison_
В день рождения чудеса случаются. Пользователи социальной сети заметили просьбу мужчины поздравить его сына и решили доказать, что проблемы со здоровьем – не повод быть одному.
Благодаря заботе отца у мальчика появились друзья в Италии, Англии, Великобритании и других уголках планеты, а опубликованный пост набрал более 115 тысяч лайков. Так с помощью интернета Даниэль смог получить свой самый желанный подарок на день рождения.
Фото: twitter.com/kevharrison_
К сожалению, проблема отсутствия друзей становится для школьников всё более актуальной. Узнать, как её предотвратить, вы можете здесь.