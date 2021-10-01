Чтобы обзавестись тысячами друзей, нужен всего один пост. Как исполнилась мечта именинника

О каком подарке вы мечтаете на свой день рождения? Порой самое ценное кроется в мелочах, которые способен выполнить каждый из нас.

Пользователь Twitter kevharrison_ рассказал о заветной мечте своего сына, болеющего аутизмом. Желания мальчика были следующие: научиться водить машину и завести друзей.