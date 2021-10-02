Деньги не пахнут, а крякают. Как с помощью утки можно заработать целое состояние?
У каждого свой способ заработка: кто-то трудится физически, чтобы прокормить себя, а некоторые предпочитают получать деньги с помощью своей умственной деятельности. Однако девушка из Америки решила улучшить своё финансовое положение с помощью необычного питомца.
Как сообщает The New York Post, как двадцатилетняя Крисси вместе со своей уткой смогла зарабатывать по 4 500 долларов в месяц.
Фото: instagram.com/dunkin.ducks
Дуэт получил большую популярность в TikTok и Instagram, где транслируется повседневная жизнь хозяйки с питомцем. На первой площадке Крисси вместе с селезнем Манчкин смогли собрать почти три миллиона подписчиков, на второй – более 300 тысяч.
Фото: instagram.com/dunkin.ducks
Питомец покоряет сердца пользователей необычайной харизмой. Любовью к позированию Манчкин приносит хозяйке большие контракты с рекламодателями, которые хотели бы видеть пернатую модель вместе со своей продукцией.
Такой успех – лучший ответ бывшим одноклассникам Крисси, которые смеялись с такой дружбы. Как рассказывает сама девушка, многие из них пытаются возобновить общение из-за полученной популярности питомца.
Утки работают – коты устают. Посмотреть, как сладко уснул пушистый питомец после тяжёлого дня, можно здесь.