Деньги не пахнут, а крякают. Как с помощью утки можно заработать целое состояние?

У каждого свой способ заработка: кто-то трудится физически, чтобы прокормить себя, а некоторые предпочитают получать деньги с помощью своей умственной деятельности. Однако девушка из Америки решила улучшить своё финансовое положение с помощью необычного питомца.

Как сообщает The New York Post, как двадцатилетняя Крисси вместе со своей уткой смогла зарабатывать по 4 500 долларов в месяц.