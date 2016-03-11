«Она больше моей собаки»: на детской площадке в Лондоне нашли полутораметровую крысу

Тони Смит: Это самая большая крыса, которую я когда-либо видел в своей жизни. У меня есть кот и собака породы джек-рассел-терьер, и крыса больше по размеру их обоих вместе взятых.

Мертвая крыса-мутант лежала в кустах неподалеку от детской площадки.

Новости Великобритании. С неприятной находкой столкнулся 46-летний инженер Тони Смит. Крысу огромных размеров он нашел на детской площадке на севере Лондона, когда делал ремонт в одной из квартир.

Тони Смит решил незамедлительно выбросить грызуна в мусорный пакет, однако его друг, электрик Джеймс Грин, изъявил желание сфотографироваться с крысой.

Как отмечают британские издания, район Лондона, где был найден мутант, кишит крысами. И грызун гигантских размеров, судя по всему, отравился ядом, разбросанным в округе.

Напомним, несколько лет назад в Минске капитальный ремонт закончился нападением крысы.

Дикий грызун залез ночью в квартиру из незаделанной ремонтниками дыры в стояке и покусал семью минчан. Животное поймали, но проблем от этого меньше не стало. Пострадавшим пришлось пройти лечение.

Яна, хозяйка квартиры, вспоминает ту ночь как кошмарный сон. Место от укуса зажило, но по ночам от шорохов девушка просыпается и сейчас. Здесь подробнее.