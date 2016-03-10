«Я очень хочу вернуться на корт»: Мария Шарапова поблагодарила поклонников за поддержку
Новости России. 28-летняя теннисистка Мария Шарппова, в крови которой был обнаружен запрещенный препарат, поблагодарила поклонников за поддержку.
Мария Шарапова (запись на странице в социальной сети Facebook):
В этот момент я с гордостью называю вас своими фанатами. Всего спустя часы после моего заявления вы оказали мне неоценимую поддержку. Хочу, чтобы вы знали: ваши слова заставляют меня улыбаться. Я очень хочу вернуться на корт, снова играть, и я надеюсь, у меня будет шанс. Ваши послания воодушевили меня. Этим сообщением я хочу сказать вам: спасибо!
Источник фото здесь и далее: facebook.com/sharapova
Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, в худшем случае спортсменке грозит дисквалификация на четыре года. Первое слушание по делу россиянки пройдет 23 марта в Лондоне.
Шокирующая новость была обнародована на специально созванной пресс-конференции.
Препарат милдронат был выявлен в допинг-пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии. Запрещенный с 1 января 2016 года препарат Шараповой выписал доктор. Она принимала его на протяжении 10 лет и просто не заметила, что милдронат внесли в черный список.
По информации Bloomberg, из-за проблемного допинг-теста Шарапова в ближайшее время может потерять $298 тыс. Такую сумму она получила в качестве призовых за участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).
В разы больше, чем на корте, Шарапова зарабатывала на рекламе.
Напомним, Мария Шарапова на протяжении нескольких лет является самым дорогим «рекламоносителем» среди спортсменок мира. В сферу ее коммерческих интересов входит более десятка направлений: электронный, ювелирный, автомобильный и спортивный бизнес. В 2015 году ее годовой доход оценивался в $29,7 млн.
Ряд рекламодателей, в том числе представители автомобильного и спортивного бизнесов, уже объявили о приостановке работы с Марией. До выяснения обстоятельств.
Как отреагировал теннисный мир на допинговый скандал с участием Шараповой? Здесь подробности.