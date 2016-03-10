«Я очень хочу вернуться на корт»: Мария Шарапова поблагодарила поклонников за поддержку

Новости России. 28-летняя теннисистка Мария Шарппова, в крови которой был обнаружен запрещенный препарат, поблагодарила поклонников за поддержку. Мария Шарапова (запись на странице в социальной сети Facebook): В этот момент я с гордостью называю вас своими фанатами. Всего спустя часы после моего заявления вы оказали мне неоценимую поддержку. Хочу, чтобы вы знали: ваши слова заставляют меня улыбаться. Я очень хочу вернуться на корт, снова играть, и я надеюсь, у меня будет шанс. Ваши послания воодушевили меня. Этим сообщением я хочу сказать вам: спасибо!

Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, в худшем случае спортсменке грозит дисквалификация на четыре года. Первое слушание по делу россиянки пройдет 23 марта в Лондоне.

Шокирующая новость была обнародована на специально созванной пресс-конференции.

Препарат милдронат был выявлен в допинг-пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии. Запрещенный с 1 января 2016 года препарат Шараповой выписал доктор. Она принимала его на протяжении 10 лет и просто не заметила, что милдронат внесли в черный список.

По информации Bloomberg, из-за проблемного допинг-теста Шарапова в ближайшее время может потерять $298 тыс. Такую сумму она получила в качестве призовых за участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).