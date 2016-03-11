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Организаторы «Евровидения» заявили, что в украинской песне нет политического подтекста

11 марта 2016 12:46
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Новости Украины. Европейский вещательный союз, организующий международный песенный конкурс «Евровидение», проверил содержание композиции украинской участницы Джамалы. Организационная группа вынесла свой вердикт: песня о депортации крымских татар не нарушает правил конкурса и не содержит политическую речь.

Об этом певица рассказала на своей странице в социальной сети.

Джамала (запись в Facebook):
Европейский вещательный союз подтвердил, что не имеет никаких претензий к песне Джамалы «1944», которая представляет Украину. Организационная группа конкурса проверила текст и название этой композиции и не нашла в них нарушений правил конкурса, в частности, каких-либо политических заявлений.

Организаторы «Евровидения» заявили, что в украинской песне нет политического подтекста -1


Источник фото: facebook.com/jamalaofficial

История, которую Джамала расскажет с евровизийной сцены в мае, основана на рассказах прабабушки певицы (здесь подробнее).

32-летняя исполнительница признается: «1944» – песня о возвращении домой, о возвращении к корням, о том, что человек обязательно должен помнить, откуда он пошел.

# Фотофакт # калейдоскоп # Евровидение 2016 # Джамала

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