Организаторы «Евровидения» заявили, что в украинской песне нет политического подтекста

Новости Украины. Европейский вещательный союз, организующий международный песенный конкурс «Евровидение», проверил содержание композиции украинской участницы Джамалы. Организационная группа вынесла свой вердикт: песня о депортации крымских татар не нарушает правил конкурса и не содержит политическую речь.

Об этом певица рассказала на своей странице в социальной сети.

Джамала (запись в Facebook):

Европейский вещательный союз подтвердил, что не имеет никаких претензий к песне Джамалы «1944», которая представляет Украину. Организационная группа конкурса проверила текст и название этой композиции и не нашла в них нарушений правил конкурса, в частности, каких-либо политических заявлений.