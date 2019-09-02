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6 лет в разводе. Моника Беллуччи и Венсан Кассель впервые вышли в свет вместе

02 сентября 2019 13:49
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На 76-ом Венецианском кинофестивале в Palazzo del Cinema прошла премьера одного из самых обсуждаемых фильмов.

Французский режиссер Гаспар Ноэ представил новую версию скандального фильма «Необратимость». На премьеру пришли исполнители главных ролей Моника Беллуччи и Венсан Кассель. Бывшие возлюбленные находились поблизости, но вместе не позировали. Совместные кадры получились только когда между парой стоял Гаспар Ноэ. 

6 лет в разводе. Моника Беллуччи и Венсан Кассель впервые вышли в свет вместе-1

Напомним, Моника Беллуччи и Венсан Кассель познакомились в 1996 году на съемках. Прожив в браке 14 лет, пара неожиданно рассталась. Многие считали союз Беллуччи-Касселя образцовым. 

После развода Венсан Кассель встретил модель Тину Кунаки, которая моложе его на 30 лет. В 2018 году пара поженилась, а спустя год у них появилась дочь Амазони. Моника Беллуччи завязала отношения Николя Лефевром, однако этим летом рассталась с художником.

6 лет в разводе. Моника Беллуччи и Венсан Кассель впервые вышли в свет вместе-4

От брака с Беллуччи у Касселя подрастают две дочери: Дева и Леони. Старшая девочка растет копией мамы. Посмотреть на нее можно по ссылке

# Звезды # калейдоскоп # Моника Беллуччи # Венсан Кассель

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