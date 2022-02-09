Он сделал 889 татуировок с насекомыми. Парень решил побороть свои страхи и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Каждый человек справляется со своими страхами по-разному. Например, этот молодой человек решил избавиться от фобий с помощью большого количества татуировок и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Как рассказало издание New York Post, Майк Амойя набил на своём теле 864 изображения насекомых. Также композицию дополняют 25 татуировок членистоногих. Но зачем так много? Всё просто. Молодой человек с детства боялся данных существ, поэтому решил побороть свои фобии, перенося их на тело.
Фото: instagram.com/guinnessworldrecords
Первую татуировку Майк сделал в 21 год. Это было изображение муравья на предплечье. После рекордсмену было тяжело остановиться. Он всё больше заполнял своё тело рисунками насекомых и членистоногих. Самые крупные татуировки – это многоножки. Одна из них находится на спине, её длина составляет 127 сантиметров. Второй же рисунок чуть меньше, его размер – 43 сантиметра. Расположилась такая татуировка у парня на груди.
Фото: instagram.com/guinnessworldrecords
Также Майк рассказал, что его внешний вид не препятствует трудоустройству. Он активно развивается как музыкальный продюсер и уже успел поработать с несколькими знаменитостями, а также создать собственные компании. «Я являюсь примером того, почему никогда нельзя судить о книге по ее обложке», – заявил парень.
Фото: instagram.com/guinnessworldrecords
Кстати, ранее мы рассказывали об интервью с тату-мастером. Узнать подводные камни этой профессии можно здесь.