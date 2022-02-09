Он сделал 889 татуировок с насекомыми. Парень решил побороть свои страхи и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Каждый человек справляется со своими страхами по-разному. Например, этот молодой человек решил избавиться от фобий с помощью большого количества татуировок и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Как рассказало издание New York Post, Майк Амойя набил на своём теле 864 изображения насекомых. Также композицию дополняют 25 татуировок членистоногих. Но зачем так много? Всё просто. Молодой человек с детства боялся данных существ, поэтому решил побороть свои фобии, перенося их на тело.